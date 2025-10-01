Започва „Лов на съкровища“ във Велико Търново

Събитието „Лов на съкровища“ ще се проведе за пръв път във Велико Търново на 18 октомври в парка „Марно поле“.

Точно в 11.00 часа ще бъде даден старт на приключението, което се организира за пръв път от Ротаракт клуб – Велико Търново.

Целта на събитието е да подтикне участниците да подобрят логическото си мислене и уменията си за работа в екип, а също така да опознаят и част от многобройните забележителности на духовната и историческа столица на България. Организаторите обещават веселие, а също така и парична награда за най-добрия отбор.

Записването става през страницата на Ротари клуб в социалните мрежи.