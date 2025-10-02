Заради прогнозата за дъжд в петък допълнителни шатри ще посрещат гостите на Фестивала на горнооряховското гърне

Допълнителни навеси и шатри, които да посрещат гости на Фестивала на горнооряховското гърне, се поставят в пространството край Летния театър и стадиона в Горна Оряховица.

В петък вечерта там започва второто издание на празника, който вече е защитен по Закона за марките и географските означения.

Прогнозите за Горна Оряховица сочат, че във вечерните часове в петък преваляванията ще спират, но все пак ще има и осигурени дъждобрани за посетителите в този ден. Гостуващата звезда в първата вечер е Симона Загорова, със специално подбран репертоар, а още в 18.00 ч. на 3 октомври (петък) програмата ще започне с изпълнения на Трио каба гайди.

Пълната програма на Фестивала вижте тук: