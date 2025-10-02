Бивш шеф на ОДМВР оглави Горнооряховската общинска служба „Контрол, охрана и превенция“

Дългогодишният зам.-директор на ОДМВР – В. Търново, и някогашен началник на РУ Горна Оряховица Христо Христов е новият ръководител на Горнооряховската общинска служба „Контрол, охрана и превенция“.

Христо Христов има над 33 години стаж в системата на МВР. Постъпва като разузнавач през 1991 г., заемайки оперативни, а по-късно и ръководни длъжности. От 2015 г. комисар Христо Христов е заместник-директор на областната полицейска дирекция. На 56-годишна възраст той се оттегля в заслужен отдих. А оставайки верен на призванието си да служи на обществото, от днес вече ръководи работата на служба „Контрол, охрана и превенция“ (КОП).

„Службата, която създадохме през 2024 г., осъществява дейността си на основание лиценз за самоохрана от ГД „Национална полиция“, като организира дейностите си и по смисъла на Закона за публичните финанси. Във взаимодействие с районното полицейско управление службата съблюдава за реда на публични места и в общинските сгради, за спазването на общинските наредби и правила, осигурява пропускателен режим и др.“, сподели кметът на Горна Оряховица Николай Рашков.