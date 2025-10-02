Д-р Енджи Касабие: „Скилидка чесън сутрин вместо хапче регулира кръвното налягане“

Диетоложката препоръча вечерята да е поне 3 часа преди сън

СТРЕСЪТ Е ОСНОВНИЯТ ПРИЧИНИТЕЛ НА ВСИЧКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, алармира д-р Енджи Касабие.

Популярната диетоложка, която се превърна в емблема на здравословното хранене и консултира световни знаменитости като Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Жан-Клод Ван Дам, Робърт Де Ниро и др., изнесе лекция по време на първия биофест във Велико Търново. Пред публиката в старата столица тя сподели, че всеки може да се погрижи за организма си по естествен начин, без да прибягва до медикаменти.

„Спрете да се тревожите, оставете миналото, всъщност можем да оцелеем без много неща. Напоследък виждам, че е много модерно да се взимат антидепресанти, когато ни боли корем, глава или имаме лоши мисли. Но тези медикаменти са хормони, а всъщност хормоните се произвеждат в червата. Когато нашите черва са здрави, и ние сме здрави. Това е вторият мозък на организма“, изтъкна д-р Касабие.

За изчистване на токсините и справяне с възпалителни процеси известната диетоложка препоръча употребата на корен от ревен. По думите й резултатът от прилагането му идва след по-малко от две седмици.

„Взимаме малко парченце корен от ревен – около 3 см. Измива се, слага се в чаша вода, а сутринта се изпива на гладно. Вкусът е горчив, но действието е изключително полезно“, заяви тя.

Разказа, че смолата от тамян е безценен дар от природата и навремето е била по-скъпа от злато. Сега обаче може да се закупи на достъпна цена и носи благоприятен ефект за укрепване на организма. Когато пък се смеси с розова вода, за 24 часа прави специална смес, която след впръскване върху кожата подобрява текстурата и я освежава.

Д-р Касабие коментира, че много хора погрешно възприемат диетата просто като начин за отслабване.

„Диета означава да дадем възможност на организма да се изчисти и така да се стигне до отслабване. Няма нужда от скъпи хранителни продукти и добавки, а от баланс. Организмът се самоизчиства от вредното между 21:00 и 4:00 ч. А ние обикновено хапване и лягаме. Не се хранете поне 3 часа преди сън. Препоръчвам и да постите, когато имате възможност“, съветва специалистката.

Сподели, че в сезона на настинките и вирусите маслото от смирна може да ни спаси от неприятното боледуване. Обясни, че то е широко използвано в арабските държави за лечение на коронавирус. По думите й действа като натурален антибиотик.

„Веднага спира възпалителните процеси и няма странични ефекти. Може да се пие и да се налага върху кожата. Освен това лекува акне и зачервявания“, уточни тя.

За здрави кости пък препоръча ядков тахан. Категорична е, че той съдържа повече калций от всички видове млечни продукти.

Д-р Касабие акцентира и върху един от основните здравни проблеми на българите – високото кръвно налягане.

„Скилидка чесън сутрин на гладно вместо хапче регулира кръвното налягане и холестерола по естествен начин. Единствено не се препоръчва на тези, които по принцип са с ниско кръвно“, подчерта диетоложката.

Сподели, че не е задължително да се отказваме от сладкото, за да държим кръвната си захар в норма.

„Една чашка горещ шоколад на ден е полезна и дори може да предпазва от заболявания. Важното е да подслаждаме с алулоза“, изтъкна тя.

Д-р Касабие призова дамите да не прибягат до употребата на популярното лекарство „Оземпик“, с което световни и родни знаменитости отслабват драстично за кратко време.

„Продуктът стана популярен покрай Ким Кардашиян. Да, някои хора наистина се нуждаят от него, но дори тях ги съветвам да го прилагат по определена схема – през ден. Не бива да се използва без лекарско наблюдение, защото вдига риска за карциноми, проблеми с панкреаса, щитовидната жлеза и т.н.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: авторката