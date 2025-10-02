от Арбанаси
Ентусиасти почистиха пътеката от Арбанаси до В. Търново, храсторези хванаха и две млади баби

Михаил Михалев 325 четения 0 Comments

СЛЕД 6-ГОДИШНО ЗАНЕМАРЯВАНЕ ПЕШЕХОДНАТА ПЪТЕКА ОТ АРБАНАСИ ДО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Е ПОЧИСТЕНА И ПРОХОДИМА.

На поканата за доброволен труд се отзоваха 8 души, които донесоха храсторези, сечива и дори лостове за преместване на големи камъни.

„Пътеката, от началната си точка във В. Търново до чешмата Каменец в Арбанаси, се изминава за 30 минути, а оттам е връзката или за центъра на Арбанаси, или за „Люлката“, чиито маршрути може да се съчетаят. Слизането от чешмата до В. Търново е за 20-25 минути. Има два участъка по около 20-30 минути, които не са от лесните, но и не са от невъзможните“, обясни председателят на пенсионерския клуб в Арбанаси Стефан Стоянов, който също се включи в акцията.

На терен бяха и две млади баби, които работиха редом с мъжете по почистването. Роси е на 57 години, а Пепа е на 46, но двете дами не спестиха сили, за да дадат добър пример на подрастващите.

Почистването беше организирано от секцията „Пешеходен туризъм“ с председател Станчо Русев. Пътеката е около 1600 метра и е успоредна на пътя от В. Търново за Г. Оряховица. Все по-голямото натоварване на пътната артерия досега застрашаваше гражданите, които се движеха по пътното платно поради липса на пешеходна алтернатива.

Михаил МИХАЛЕВ

