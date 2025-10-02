Група „Бон-Бон“ и приятели ще закрият програмата на „Сцена на вековете – поглед към бъдещето“ с юбилеен концерт във Велико Търново.

Той е озаглавен „Нещо ново“ и ще се състои в Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ на 4 октомври, съобщиха организаторите.

На сцената заедно с децата от „Бон-Бон“ ще излязат актьорът Дарин Ангелов, групите Niki R:CE, Latida и ученическият оркестър Junior Band към Средно училище „Емилиян Станев“ в града.

Те ще бъдат подкрепени и от бенд, включващ музикантите Сара Чакърова, Цветан Маринов-Цецо, Александър Васев, Емилио Мархолев и Калоян Минчев.

Концертът е част от националното турне „Нещо ново“, с което групата отбелязва 30 години на сцена. Публиката във Велико Търново ще чуе за пръв път на живо песните от новия албум на „Бон-Бон“ – „30“.

„Нещо ново“ включва 13 авторски визуализации,

създадени от Сара Чакърова, Latida, Рози Караславова, B!ON, „Бон-Бон“ и режисьора Радостин Събев – Шошо. „30“ е първият по рода си български концептуален албум, създаден с участието на деца. Звученето му отваря нова глава в историята на „Бон-Бон“ и включва съвместни изпълнения с изпълнители като Мария Илиева, Дара Екимова, Графа, Венци Венц и Latida.

Малките-големи артисти от школата на Рози Караславова са подготвили аудио-визуален спектакъл на ръба на киното, който ще включи и всички знакови за репертоара на групата хитове. Хореографията е дело на Милен Данков – човекът, който рисува картини с танц за продукциите на големите имена в родния шоубизнес, посочиха организаторите.

БТА припомня, че програмата „Сцена на вековете – поглед към бъдещето“ е част от летния оперен фестивал „Сцена на вековете“. Тя е насочена към младата публика и в нея тази година бяха включени балетните спектакли „Зад завесата – или как се става балерина“ и „Хиляда и една картини“.

Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков

Изображение: организатори

БТА