Вашият хороскоп за петък и почивните дни /3-5 октомври/

Петък е ден за довършване на задачите и за срещи с приятели, в събота и неделя ще намалим темпото и ще се насладим на домашния уют

Днес Луната е във Водолей и е в хармонични аспекти със Слънцето и Меркурий. Денят носи лекота, желание за срещи и общуване. Работните задачи ще се подреждат по-бързо и ще намираме верните хора, които да ни помогнат в начинанията. Денят навява нови идеи, а вечерта можем да се заредим с повече настроение и да се срещнем с приятели. В събота ще усетим нуждата да намалим темпото и да се насладим на свободното си време. Луната е в Риби и е в хармонични аспекти с Меркурий и Марс. Някои ще предпочетат спокойствието на дома, други ще се впуснат в срещи и разговори. Денят е подходящ за творчество и грижа за най-близките. Неделя носи повече спокойствие. Луната е в Риби и ни помага да подредим мислите си. Денят е подходящ за почивка, за довършване на задачи и за подготовка за предстоящите ангажименти за новата седмица.

ОВЕН

Приятни петъчни новини

3 октомври. Ще се справите отлично, ако поемете инициативата и покажете лидерство днес. Имате шанс да извоювате добра позиция на работното си място и да спечелите вниманието на хора, от които зависи успехът ви. Разговор с колега ще ви подскаже важна идея. Вечерта излезте с приятели.

4 октомври. Можете да предпочетете почивката и да заредите силите си в събота. Лека домашна работа ще ви донесе удовлетворение, ако подходите без напрежение. Вечерта ще получите приятно обаждане или покана за среща.

5 октомври. Усещане за хаос ще е причината днес да започнете да подреждате всичко около себе си. Имате нужда да се подготвите за новата седмица, като приготвите подходящо облекло за семейството и направите плановете си. Опитайте да преодолеете напрежението. Днес можете да се чувствате спокойни.

ТЕЛЕЦ

Търсите уют и близост

3 октомври. Не бързайте излишно днес. Малките стъпки ще ви водят към успеха, а не бурното препускане през задачи. Днес ще намерите лесни решения за един назрял финансов въпрос. Вашата последователност ще е повод да вдъхнете доверие у околните. Вечерта прекарайте в уют и спокойствие.

4 октомври. Ще прекарате време със семейството или приятелите си и това ще ви зарадва. Разговорите ще ви носят спокойствие и ще укрепят връзките ви. Денят е подходящ за малко творчество или кулинарни експерименти у дома.

5 октомври. Имате нужда да почувствате спокойствието и сигурността на дома си. Не сте сред хората, които точно през тази неделя ще си организират различни пътувания и занимания навън. По-скоро ви се иска да си отпочинете вкъщи.

БЛИЗНАЦИ

Работен уикенд

3 октомври. Днес блестите с живите си идеи и впечатлявате околните с бързо мислене. Разговор с ръководителите може да ви отвори нови възможности в началото на октомври. Денят е благоприятен за пътуване или начало на нови занимания. Вечерта се обадете на добри приятели и прекарайте време с тях.

4 октомври. Ще бъдете активни и ще искате да прекарате деня си в движение и разни физически дейности. Среща с приятели ще ви зареди с енергия и нови идеи. В личен разговор с близък човек ще успеете да споделите нещо, което ви притеснява от дълго време.

5 октомври. Ще се окаже, че за мнозина от вас тази неделя е работен ден. Опитайте да подредите ангажиментите си така, че да не пропуснете нищо. Разговорите ви дори с близките ще обхващат темата за работата и е възможно да звучите скучно.

РАК

Опитват се да ви помогнат

3 октомври. Днес работите спокойно. Действате по детайли, които искат концентрация и внимание. Вашата последователност ще впечатли другите. Възможно е да някой да иска да ви подаде ръка, да ви поднесе съвет или загриженост. В момента нямате нужда от нещо подобно, особено ако не сте го поискали изрично.

4 октомври. Денят е добър за грижа за дома и създаване на уютна атмосфера. Ще ви достави удоволствие да подредите или да обновите пространството около себе си. Вечерта ще усетите топлината на близките си. Вие се чувствате обичани.

5 октомври. Чувствате се добре физически и психически. Неделя ви предоставя възможност да пътувате или просто да се срещнете с хора, които са настроени позитивно и ще ви вдъхнат глътка увереност. Вечерта излезте на по чаша вино.

ЛЪВ

Търсите контакти

3 октомври. Днес искате да впечатлите околните със силната си позиция. Искате да проявите инициатива и готовност да се впуснете във всякакви начинания, които просто впечатляват. Те може да не са ви от полза за по-нататък, но в момента е много важно да грабнете хорското внимание.

4 октомври. Ще имате нужда от повече социални контакти и ще потърсите компанията на хора, които ви зареждат с енергия през уикенда. Е, възможно е от време на време да се опитвате да ги ръководите с идеите и разбиранията си, но това е нещо съвсем нормално за начина ви на общуване.

5 октомври. Вземете мерки за заздравяване на взаимоотношенията си в семейството, преди някои от вашите близки да са ви игнорирали напълно заради капризите, които проявявате. Понякога причината за сблъсъците не е в тях, а във вас.

ДЕВА

Помислете за личния си живот

3 октомври. Ще се справите най-добре, ако вършите задачите си една по една. Планирайте добре деня си. Ще изчистите въпроси, които отдавна стоят на дневен ред пред вас. Добрата новина е, че днешният петък е изключително благоприятен и щастлив ден за вас и ви носи огромно количество енергия и щастие.

4 октомври. Ще съчетаете практичното с приятното, като свършите важни задачи у дома. Ще усетите удовлетворение, че подреждате къщата си и че слагате всичко в ред, а вечерта ще се порадвате на уюта, който самите вие сте сътворили през деня.

5 октомври. Обърнете внимание на равновесието между работата и почивката. Планирайте така работната седмица, че да имате достатъчно време и за лични ангажименти и прекарване на свободното ви време по един по-социално активен начин.

ВЕЗНИ

Доставете си удоволствие

3 октомври. Искате да внесете нещо ново в работата си. Чувствате се вдъхновени да правите всичко онова, което ви доставя удоволствие и ви прави щастливи. Денят е чудесен за срещи и работа с хора, които вие харесвате да слушате. Ще намерите подкрепа за смелите си идеи.

4 октомври. Имате настроение и можете да осъществите някои важни срещи днес. Общуването ще ви донесе много положителни емоции и нови идеи. Вечерта е чудесна, споделете вечерята си с приятели. Поканете ги вкъщи на по чаша вино.

5 октомври. Днес можете да довършите отложени задачи вкъщи. Задачи, които отлагахте от лятото и сега, след като времето вече се развали, е дошъл моментът да ги свършите. Очаквайте обаждане, което може да внесе яснота по определени лични проблеми. Нещата се оправят от само себе си.

СКОРПИОН

Имате нужда от усамотение

3 октомври. Преди да предприемате каквото и да е било днес, проверете хубаво всеки един детайл. Дали начинанията са сигурни, дали си заслужават и дали ще ви донесат онези успехи, които очаквате. Разговор в семейството ще ви даде спокойствие и яснота. Вечерта предпочетете уютна атмосфера вкъщи пред излизане с приятели.

4 октомври. Имате нужда да се откъснете от шумната среда и да прекарате малко време в тишина. Без някой да ви обезпокоява, без да ви търси за каквото и да е било. Почивката и заниманията, които ви вдъхновяват, ще ви заредят с енергия. В личния живот ще проведете важен разговор, който ще хвърли яснота върху наболял проблем.

5 октомври. Новина от човек, когото много уважавате, ще ви зарадва и ще ви накара да се почувствате ободрени днес. Денят е ведър и доста приятен, а положителните емоции, които усещате, ще ви помогнат да подобрите и здравословното си състояние.

СТРЕЛЕЦ

Стабилизация във финансов план

3 октомври. Денят ви носи разнообразие и вълнуващи контакти. Ще получите нова информация, която можете да споделите с близките си. Не е изключено точно днес да планирате следващото си есенно пътуване или екскурзия. Работата ви ще върви доста по-лесно, ако мислите и за почивки и щастливи преживявания.

4 октомври. Ще търсите движение и разнообразие днес, а срещите с приятели ще ви доставят удоволствие. Денят е чудесен за осъществяване на малки пътувания или посещение на културни събития. Вечерта завършете с приятели на маса.

5 октомври. Неделя е ден за спокойствие. Ограничете стреса и се отдайте на хоби или кулинарни експерименти. Новина покрай вашия личен бюджет ще ви ободри и ще ви вдъхне увереност. Ще усетите, че през октомври ще можете да си позволите нещо по-голямо като покупка.

КОЗИРОГ

Мислете за своята работа

3 октомври. Ще постигнете по-големи резултати, ако се съсредоточите само върху вашите задачи, без да се стремите да свършите работата на всички около себе си. Не е изключено да уредите финансов въпрос или да получите добра новина за предстоящ проект. Последователността ви днес носи късмет.

4 октомври. Ще ви привлече спокойствието на дома. Направете малките ритуали, които правите обикновено в почивните си дни, за да се чувствате сигурни и като у дома си. Можете да свършите полезни неща, без да се претоварвате. Вечерта ще имате нужда от близост и внимание от страна на любимите ви хора.

5 октомври. Неделя е подходящ ден за разчистване и подобряване на атмосферата, в която живеете и дори работите. Можете да отидете до офиса и да си почистите работното място, за да се почувствате утре по-спокойни и организирани в службата.

ВОДОЛЕЙ

Притежавате силна енергия

3 октомври. Отличете се с нестандартно мислене и нови идеи. Колегите ще ви оценят и ще потърсят съветите ви. Разбира се, че ще има и такива сред тях, които искат да се възползват от прекалената ви отзивчивост и искат да им свършите част от работата. Вечерта излезте с приятели и се насладете на доброто си настроение.

4 октомври. Днес можете да осъществите различни срещи и разговори, които да ви обогатят. Ще търсите винаги полезното във всичко, което правите. Не е изключено да се озовете в центъра на вниманието и да привличате хората със своята енергия. Днес сте особено харизматични.

5 октомври. Хвърлете един поглед назад и довършете някои стари изостанали задачи или пък разрешете стари изостанали проблеми в личен план. Възможно е да получите покана за участие в интересно социално събитие или публично мероприятие. Приемете с удоволствие.

РИБИ

Интересни контакти

3 октомври. Днес свършете една, максимум две задачи за деня, но изпипайте нещата така, че да ги свършите перфектно. Не залагайте на количеството, а на качеството. Същото се отнася и за сферата на познанствата. Прекарайте деня си с един, двама или трима души, които ви разбират и ценят.

4 октомври. Днес сте сензитивни и вдъхновени. Ще търсите подкрепа за всяко свое действие и решение, а ако не я намирате, ще се обръщате навътре към себе си и ще се опитвате да намирате причината за разочарованието у себе си. Имате нужда от разговор с човек, който ви познава от много време.

5 октомври. Очаква ви един позитивен и щастлив ден, от който ще останете особено доволни. Ще бъдете очаровани от отношението на човек от срещуположния пол, който търси отдавна контакт с вас. Не се страхувайте да направите среща и да си поговорите.

Хороскоп за родените на 3 октомври. – Честит рожден ден! Съчувствието, което ще проявявате през следващата една година, невинаги ще е добра ваша черта. Дори понякога ще ви вреди.

Хороскоп за родените на 4 октомври. – Честит рожден ден! Годината, която следва за вас от днес нататък, ще ви помогне да заздравите взаимоотношенията с хората около себе си и да си стъпите на краката в професионалната сфера.

Хороскоп за родените на 5 октомври. – Честит рожден ден! През следващата една година можете да смените работата си или да започнете свой нов бизнес, като за тези начинания можете да разчитате на подкрепа и успех.

Тодор Емилов-Тео