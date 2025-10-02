Институцията на омбудсмана и НОИ със съвместни приемни за гражданите във Велико Търново и Горна Оряховица
Омбудсманът Велислава Делчева и екип от експерти на институцията организират приемна за гражданите в гр. Велико Търново, която ще се проведе утре, 3 октомври 2025 г., от 12.00 ч. в Община Велико Търново – пл. „Майка България“ №2.
В 13.30 ч. на място е предвиден брифинг за журналисти.
По същото време от 12.00 ч. паралелно друг екип на институцията, воден от заместник-омбудсмана Мария Филипова, ще консултират гражданите в гр. Горна Оряховица. Приемната ще се състои в Община Горна Оряховица – пл. „Георги Измирлиев“ №5.
Граждани, които имат нужда от съвет или съдействие по проблеми, свързани с право на собственост, социални и здравни права, потребителски казуси – ток, вода, мобилни оператори, финансови институции, чиста околна среда и др., могат предварително да се запишат за приемните.
Телефоните за предварително записване на граждани за приемната в гр. Велико Търново:
0876 932 702 – Община Велико Търново;
02/ 81 06 955, 0879 596 358 – Приемна на омбудсмана.
Телефоните за предварително записване на граждани за приемната в гр. Горна Оряховица:
0618/ 60 502 – Община Горна Оряховица;
02/ 81 06 955, 0879 596 358 – Приемна на омбудсмана.