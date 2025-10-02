приемна
Политика

Институцията на омбудсмана и НОИ със съвместни приемни за гражданите във Велико Търново и Горна Оряховица

БОРБА БГ 33 четения 0 Comments

Омбудсманът Велислава Делчева и екип от експерти на институцията организират приемна за гражданите в гр. Велико Търново, която ще се проведе  утре, 3 октомври 2025 г., от 12.00 ч. в Община Велико Търново – пл. „Майка България“ №2.

 

В 13.30 ч. на място е предвиден брифинг за журналисти.

 

По същото време от 12.00 ч. паралелно друг екип на институцията, воден от заместник-омбудсмана Мария Филипова, ще консултират гражданите в гр. Горна Оряховица. Приемната ще се състои в Община Горна Оряховица – пл. „Георги Измирлиев“ №5. 

 

Граждани, които имат нужда от съвет или съдействие по проблеми, свързани с право на собственост, социални и здравни права, потребителски казуси – ток, вода, мобилни оператори, финансови институции, чиста околна среда и др., могат предварително да се запишат за приемните.

 

Телефоните за предварително записване на граждани за приемната в гр. Велико Търново:

0876 932 702 – Община Велико Търново;

02/ 81 06 955, 0879 596 358 – Приемна на омбудсмана.

 

 

Телефоните за предварително записване на граждани за приемната в гр. Горна Оряховица:

0618/ 60 502 – Община Горна Оряховица;

02/ 81 06 955,  0879 596 358 – Приемна на омбудсмана.

 

 

Вижте още

Милен Михов, кандидат за кмет на община Велико Търново, издигнат от ВМРО: „Гласувам за открито, честно и обърнато към хората управление“

БОРБА БГ 267 четения 0

Първата извънстолична Партийна школа за подготовка на кадри стартират от БСП – В. Търново

БОРБА БГ 1204 четения 8

Генчо Генчев положи клетва като кмет на Свищов и встъпи в третия си мандат

БОРБА БГ 439 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *