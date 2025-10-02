Иззеха наркотици от затворник и от 23-годишна дрогирана водачка

Наркотични вещества са иззети от стая на затворническо общежитие във Велико Търново. На 1 октомври вечерта при извършена проверка в спално помещение на общежитието, обитавано от 24-годишен местен жител са намерени три свивки, съдържащи растителна маса, с тегло около 2 грама, реагираща при полеви наркотест на синтетичен канабиноид.

Започнато е досъдебно производство.

Дрога са открили и служители на РУ – П. Тръмбеш и Свищов. В хода на специализирана полицейска операция в с. Раданово са извършени проверки на три лица, в които са намерени общо три свивки, съдържащи растителна маса, реагираща на метамфетамин. Два от лицата са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР.

По трите случая са образувани досъдебни производства.

Същия ден около 20,30 ч. В с. Царевец е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 23-годишна местна жителка. Във водачката е установено и иззето кристалообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на амфетамин. При последвала проверка за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция.

Тя е отказала кръвна проба. Задържана е за срок до 24 часа по ЗМВР. Срещу нея е започнато бързо производство.