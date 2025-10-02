Къде ще спира токът на 3 октомври /петък/

На 03.10.2025 г., от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Велико Търново – ул. „Георги Живков” № 1, 3, „Деньо Чоканов“ № 1, 2, 4, 6, 8; „Константин Паница“ №5, 7, също така фирмите и гаражите в района. Фирма ЕЛМОТ АД.

На 03.10.2025 г., от 13:30 ч. до 13:50 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Лясковец: фирми – „Маринов-92“ ЕООД, ЕТ „Рея-Венелин Капукар“, „Чешмеджиев“ винарна, „Фероданс“ ЕООД, „Букет“ ЕООД, „Амиго – Велко Вълчев 20“, „Стигни 1“ ЕООД, „Спонец“ ООД, „Ойрошпед“ АД, „Болканколект“ ЕООД, „Сталеф“ ЕООД, „БКС“ ЕООД, „Осем нюанса“ ЕООД, „Бригаден стан“ ЕООД, „Елимекс инжинеринг“ ЕООД, БКТП Клена – „Криси къмпани“, Автокъща, „Мултимес груп“, „Го грил“, ТП Вафлите – „Лозев“ ЕООД, „Тодор Дамянов МД“ ООД , Кантон – пътно управление и „Трейд нет“ Варна ЕООД и улици – „Хаджи Димитър“, „Шипка“, „Хан Омуртаг“, „Максим Райкович“ от 1 – 25 и от 2 – 26, „Оборище“ от 2 – 14, „Ангел Кънчев“ от 6 – 12 и от 5 – 9, „Никола Козлев“ от 117 до края и от 126 до края и бензиностанция „Лукойл“ ЕООД.

На 03.10.2025 г., от 9:30 ч. до 9:50 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Лясковец – с. Добри дял, част от с. Козаревец ТП 2 и ТП 5, бензиностанция „Лукойл“с. Добри дял, МТП Язовира с. Добри дял и МТП Агротех с. Козаревец.

На 03.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Лясковец, с. Мерданя – абонатите захранени от СТП 1 Мерданя.