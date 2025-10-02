Във връзка с разпространената информация за наложената принудителна административна мярка от РИОСВ – Велико Търново заявяваме, че работим в пълно сътрудничество с всички компетентни институции, като са предприети необходимите действия за изпълнение на предписанията.

До края на октомври 2025 г. „Кроношпан“ ще реализира нови екологични инвестиции. Ще монтираме два циклона за по-ефективно отделяне на твърди частици, което ще подобри ефективността на електрофилтъра на ПДЧ линия. Ще намалим с 10% емисиите от електрофилтъра на линия ПДЧ чрез допълнителна рециркулация на сушилната инсталация. Ще инсталираме и съоръжение „Evo-fuge“ преди сушилнята на МДФ, което ще намали значително отделянето на въглеводороди. След изпълнението на тези мерки ще извършим нов контрол и изследвания върху работата на отделните производствени групи, за да определим и следващи стъпки за намаляване на въздействието върху околната среда.

Работата на завода във Велико Търново по нищо не се отличава от работата на подобни предприятия в Западна Европа.

Инсталираните технологии и пречиствателни съоръжения са предписани като най-добрите налични техники за работа в дървообработващата индустрия съгласно референтен документ BAT (Best Available Technique), приет от Европейската комисия в Севиля през 2016 година.

Ние от „Кроношпан България“ оставаме отворени за диалог с държавните органи, местната власт и гражданите. Ще продължим да действаме прозрачно и отговорно, като спазваме всички български и европейски закони. Нашата цел е да съчетаем индустриалното развитие с устойчивото опазване на природата и да гарантираме по-чиста и безопасна среда за бъдещето на региона.