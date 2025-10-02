Меренето на костната плътност доведе до пик в образните изследвания в горнооряховската болница

ТРИМЕСЕЧНАТА КАМПАНИЯ ЗА МЕРЕНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ В МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ привлече 209 души.

В периода от май до август в отделението по образна диагностика е регистриран най-голям брой компютърно томографски изследвания, което потвърждава и големия интерес към инициативата.

„При извършените измервания на костната плътност се откриват често променени стойности и се вземат навременни мерки. Това е от съществено значение за предотвратяване на фрактури, които при възрастните хора са животозастрашаващи“, коментира д-р Галя Дачева, началник на структурата.

Ролята на отделението в диагностично-лечебния процес на клиниката е значителна и поради факта, че за периода от 1 януари до 31 август в него са проведени 4118 образни изследвания.

От тях 2530 са рентгенографиите на пациенти, постъпили във филиала на Спешна помощ, и на хоспитализирани в стационара. Броят на компютърните изследвания е 1588, като от тях извършени по Здравна каса са 525.

Галина ГЕОРГИЕВА