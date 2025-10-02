Над 1000 студенти купонясваха в първото по рода си парти пред ректората на ВТУ

Над 1000 студенти изпълниха пространството пред ректората на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, за да станат част от първата по рода си дискотека на открито, която беше организирана по случай първия учебен ден.

На площадното пространство бяха поставени коктейлни маси, а местни музиканти представиха свои изпълнения. За доброто настроение на всички се погрижи емблематичният за Велико Търново DJ Емо, който напипа любимите музикални желания на студентите, които танцуваха „Макарена“, „Коко Джамбо“ и извиха голямо българско хоро.

Нощната забава се прави за пръв път на това място. Проявата се организира от Студентски съвет, като през миналата година бяха проведени още няколко подобни партита, но те се състояха в студентския стол.

Михаил МИХАЛЕВ

Кадри: ВТУ