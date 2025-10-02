НОВА НАРЕДБА! Ограничиха скоростта на движение на електрическите тротинетки до 15 км/ч

Солени глоби за уриниране извън тоалетните, консумация на алкохол на открито, драскане по фасадите, произволно паркиране

Електрическите тротинетки в община Лясковец могат да се движат със скорост не по-висока от 15 км/час, гласи нов член в новата Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред, която общинските съветници приеха преди дни.

Предишната е приета през 2000 г., многократно е изменяна през годините, но нуждата от прецизиране и съобразяване с действащото законодателство наложи приемането на нов нормативен акт.

В наредбата се уреждат обществените отношения, свързани и с безопасността на движение, чистотата, поддържането на зелените площи, опазването на околната среда, техническата инфраструктура и строителството на територията на община Лясковец.

В различните раздели на наредбата са вписани редица забрани, които при нарушение водят до солени глоби. Като скандално и непристойно поведение в културни институции и обществени места, уринирането извън тоалетните, допускането на пияни граждани в търговски обекти и забрана да им се продава и сервира алкохол, консумацията на алкохол по улиците, площадите, парковете и др. открити места.

Изрично е забранено влизането в шадраваните и повреждането им, увреждане и разместване на градинска мебел. А незнайните „художници“, които обичат да драскат надписи по сградите, оградите, паметниците, пътните знаци и съоръжения, вече също ще бъдат санкционирани.

Отделен член от Наредбата урежда и задълженията на собствениците на домашни любимци. Забранено им е да пускат кучетата по улиците свободно и без намордник, както и да ги разхождат в парковете, спортните и детски площадки, в дворовете на училища и детски градини, с изключение на изрично определените за целта места.

Забранява се паркирането и домуването на товарни и леки автомобили, автобуси, земеделска и горска техника и прикачения към тях инвентар по улични платна, тротоари, детски площадки, зелени площи и пешеходни зони.

Посочено така, излиза, че Лясковец ще е едва ли не първият град, свободен от паркирани автомобили по улиците. „Разбира се, че никой няма да санкционира живущите в малките и странични улички, които паркират пред домовете си. Този член от наредбата сме го съгласували с „Пътна полиция“ и целта ни е да не се паркира по главните улици и около големите търговски обекти. Там стават големи струпвания и се създават предпоставки за ПТП-та. Ако гражданите недоволстват, ще прецизираме наредбата, това може да стане на всяка сесия“, коментира малко спорния текст кметът на Лясковец Васил Христов.

А що се отнася до чистотата, чл. 20 забранява изливането на вода и нечистотии, както и изтупването от балконите и прозорците по тротоарите и улиците.

Новата Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред е доста подробна и е добре жителите на община Лясковец да се запознаят с нея, за да не се окажат нарушители, без да подозират.

Ана РАЙКОВСКА