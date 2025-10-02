Обявиха датите и часовете на мачовете за Купа България и 12- я кръг на Втора лига

„Етър ВТ“ ще гостува на третодивизионния „Бдин“ (Видин) за Купата на България на 12 октомври (неделя) от 15:00 ч. Това обяви Спортно-техническата комисия на БФС.

Ясна са и датите и часовете на срещите от 12-ия кръг на Втора лига. „Виолетовите“ ще приемат водения от Живко Желев „Беласица“ (Петрич) на 18 октомври (събота) от 18:00 ч.

По програма „Локомотив“ /Г. Оряховица/ гостува за купата на „Витоша“ (Бистрица) на 12 октомври (неделя) от 15:00 ч. В 12-ия кръг на Втора лига „железничарите“ ще срещнат „Янтра 2019“ в Габрово на 18 октомври (събота) от 20:15 часа. Мачът влиза в историята на габровския клуб, тъй като ще е първият на осветление и ще бъде предаван пряко по „Диема спорт“.

Тази неделя /5 октомври/ етърци гостуват за първенство на „Дунав от Русе“ в 16:00 часа, а в понеделник горнооряховчани приемат „Фратрия“ от 19:00 часа, като двубоят ще бъде излъчен по „Диема спорт“.