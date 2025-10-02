От 5- до 84-годишни се включиха в първия поход на „Движи се и победи“

215 ДУШИ УЧАСТВАХА В ПЪРВИЯ ПОХОД ОТ ЕСЕННИЯ ДЯЛ на кампанията „Движи се и победи“.

Инициативата за насърчаване на здравословен и активен начин на живот привлече от деца до пенсионери. Най-младите сред преминалите маршрута от Велико Търново до Ксилифор са Миа Димитрова и Пресиян Донев, на 5 години. Най-възрастният турист пък беше 84-годишната Росинка Стойкова.

Сериозно присъствие в похода имаха 112 ученици, учители и родители от 6 учебни заведения в старата столица. Редом до тях пешеходния маршрут са изминали и служители и потребители на един център за социални услуги, информират от РЗИ.

На финала на похода е измерено кръвното налягане на 42 души.

Вторият маршрут на кампанията ще се състои на 4 октомври и е по направление Присово – Ксилифор. За тези, които не познават локацията, ще бъдат осигурени водачи от ТД „Трапезица – 1902“ със сборен пункт центърът на селото и начален час на тръгване в 9:00 ч.

„Движи се и победи“ се организира от РЗИ, Община Велико Търново, ТД „Трапезица – 1902“ и Младежкия дом. Акцията е част от общинската програма „Здрави деца в здрави семейства“.

Галина ГЕОРГИЕВА