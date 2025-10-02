Пет села в община Павликени получиха нова техника за поддръжка на инфраструктурата и зелените площи

Община Павликени закупи и достави модерна земеделска техника в пет кметства.

Новите машини ще подпомагат работата на кметствата и ще улеснят ежедневната поддръжка на улици, обществени пространства и зелени площи, като ще спестят време и средства и ще осигурят по-добра среда за жителите.

Разпределението на техниката е съобразено с исканията на кметовете. В селата Караисен, Лесичери и Недан са доставени трактори с мулчери с изнасящо рамо. В с. Патреш тракторът е с челен товарач. В с. Мусина имат нова косачка с нулев радиус.

Общата стойност на машините, включително прикачният инвентар, е 140 760 лв. Те са фабрично нови и разполагат с 24-месечна гаранция.

Кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов отбеляза, че техниката е дългосрочна инвестиция в качеството на живот. „С новите трактори и косачки кметствата ще могат да реагират бързо и ефективно при нужда от косене, почистване или поддръжка. Това означава повече ред, чистота и удобство за хората“, коментира той.

Модернизацията на оборудването ще осигури по-добри условия за жителите на населените места.

Ана РАЙКОВСКА