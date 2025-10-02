пияна пътничка
Самолет кацна принудително заради пияна пътничка на борда

Самолет, изпълняващ полет между Великобритания и Египет, е кацнал снощи принудително на летището в град Ираклион на гръцкия остров Крит заради пияна пътничка на борда, съобщи местният портал „Крета пост“.

Според информацията инцидентът е станал вчера около 20 ч., когато контролната кула на летище „Никос Казандзакис“ е получила искане от самолета да бъде разрешено принудително кацане.

Както било установено, на борда му се намирала 38-годишна британска гражданка, която след консумация на голямо количество алкохол смущавала нормалното протичане на полета.

Стюардите и пилотите не успали да я овладеят, затова и решили да кацнат на най-близкото летище.

Полицията на летището в Ираклион била информирана и веднага след приземяването задържала пътничката, а самолетът продължил курса си без по-нататъшни инциденти.

