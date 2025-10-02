Шестото издание на образователната кампания „Пресичам безопасно с TEDI” започна от Велико Търново

За първи път образователната кампания „Пресичам безопасно с TEDI” започна от Велико Търново.

Шестото издание на инициативата бе поставено в основно училище „Св. Патриарх Евтимий“, където първокласници придобиха ценни знания за пътната безопасност от представители на Главна дирекция „Национална полиция“. Техен верен спътник в уроците бе и мечето TEDI.

Кампанията има за цел да запознае децата на България с правилата за движение по пътищата, а нейни организатори са „Тимбарк България“ съвместно с Министерство на образованието и Министерство на вътрешните работи.

Ежегодно инициативата се провежда в хибриден формат. Практическите уроци с експерти от „Национална полиция“ ще се случат в шест града: София, Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора и Велико Търново.

Освен тях всички училища в страната имат достъп до безплатен интерактивен мултимедиен урок. Чрез него децата влизат в ролята на пешеходци, водачи и пътници и научават как да се държат правилно при пресичане, пътуване в автомобил или каране на велосипед и тротинетка. Подготвени са и онлайн тестове, с които учениците да затвърдят знанията си за своята безопасност на пътя.

През 2025 г. над 10 000 ученици от I до III клас ще преминат през обучението „Пресичам безопасно с TEDI”. До момента в инициативата са се включили над 60 училища от 22 населени места от цялата страна.