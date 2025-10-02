СКЛА “Спринт- 2020“ с 8 златни отличия от Атлетическа верига “GoKids“

13 медала – 8 златни и 5 бронзови, спечелиха малките състезатели на СКЛА „Спринт- 2020“ от поредното състезание от Атлетическа верига “GoKids“. В Панагюрище великотърновският клуб се представи с 15 участника.

Отново безапелационна Йоана Дражева спечеле 3 първи места, побеждавайки на 60 метра, скок дължина и 150 м, при родените през 2013 година.

Анеса Обрешкова (2015 г.), взе два златни медала изпреварвайки съперничките си на 600 метра и скок от място.

Две първи места завоюва и Каролина Обрешкова (2019 г.), на 60 м и скок от място.

Първа на скок от място и трета на 40 м се класира Йоана Донева (2020 г).

С бронз се окичиха Бориса Владимирова (2011 г), на 150 метра,

Мария Донева (2016 г), на скок от място и Ивайла Балъкова (2019 г), на скок от място.

Четвърти места заеха Лора Добрева (2019 г), Елия Христова (2011 г), Ивон Минева (2011г). С голямо желание се състезаваха Пламена Пангелова (2020 г), Ема Панайотова (2019 г), Виктория Димитрова (2014 г), Борис Крусев (2018 г) и Владимир Георгиев (2018 г), разказа треньорът Свилен Митрофанов.