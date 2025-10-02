Стопанската академия в Свищов откри своята юбилейна 90-та учебна година

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов откри новата академична 2025/2026 година с юбилейно тържество, отбелязващо 90-ата учебна година на висшето училище.

На церемонията присъстваха зам.-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов, зам.-министърът на туризма Павлин Петров, председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова, председателят на ОбС – Свищов д-р Кристиян Кирилов, представители на общината и редица официални гости.

Отец Михаил Миронов от Свищовската духовна околия отслужи водосвет и произнесе благослов за успешна академична година.

В словото си ректорът доц. д-р Марин Маринов подчерта, че Академията е „символ на авторитет и престиж“ и пожела на първокурсниците мъдрост и увереност:

„Вие продължавате историята, създадена от нашите предци. Вярвам, че ще успеете да съчетаете традициите с новия дух на времето и да откриете нови хоризонти за следващите поколения.“

Зам.-министър акад. Николай Витанов отбеляза, че Академията е пионер в икономическото образование у нас, а делото на нейния основател и дарител Димитър Ценов остава символ на родолюбие и далновидност.

От името на общинското ръководство д-р Кристиян Кирилов увери, че Свищов ще продължи да подкрепя инициативи за развитието на висшето образование. По традиция той връчи и наградата за отличник на випуска – тази година тя бе присъдена на Димитър Антонов Димитров, завършил с отличен успех специалност „Счетоводство и контрол“.