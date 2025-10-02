Студен и дъждовен петък, температурите тръгват нагоре от събота

В петък времето ще е облачно с валежи от дъжд. На места валежите ще са значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Привечер валежите ще започнат постепенно да спират, а вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 6 и 8 гр.

За В. Търново минималната температура ще бъде около 7 гр.

Температурите ще са без дневен ход и максималните ще бъдат между 7 и 9 гр.

За В. Търново максималната температура ще бъде около 8 гр.

Атмосферното налягане ще се понижи.

Над западните и централни части на Стара планина времето ще е облачно, с валежи от сняг и ще продължи да се натрупва снежна покривка. Ще духа силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 3, а на 2000 м ще е около -3 гр.

На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 33.5 гр. през 1994 г., най-ниската измерена минимална температура е -0.9 гр. през 1983 г.

Слънцето ще изгрее в 7 часа и 18 минути и ще залезе в 18 часа и 54 минути.

Фаза на Луната: четири дни преди пълнолуние.

В събота до обед валежите навсякъде ще спрат и след обед облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 5 и 7 гр. Максималните температури ще са между 11 и 13 гр.

В неделя ще преобладава слънчево време с временно увеличение на облачността след обед. Сутринта в низините и около водните басейни ще има намалена видимост до мъгла. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 4 и 6 гр. Максималните температури ще са между 17 и 19 гр.

В понеделник облачността ще се увеличи и вплътни и от запад ще започнат валежи, които ще продължат и във вторник. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 8 и 10 гр. Максималните температури ще са между 15 и 17 гр.

В сряда времето ще бъде предимно облачно, но валежи не се очакват. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 9 гр. Максималните температури ще са между 18 и 20 гр.

В четвъртък ще преобладава слънчево време Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 8 и 10. Максималните температури ще са между 19 и 21 гр.

Над западните и централни части на Стара планина в петък времето ще е облачно с валежи от сняг и ще продължи да се натрупва снежна покривка. Ще духа силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 3 гр., а на 2000 м ще е около -3.

В събота над западните и централни части на Стара планина времето ще е предимно облачно, преди обед все още с валежи от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от запад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 5 гр., а на 2000 м ще е около -2.

Над планините в неделя ще има променлива облачност без валежи. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 8, а на 2000 м ще е около 1 гр.

Над планините в понеделник и вторник ще преобладава облачно време, на места с валежи от дъжд, над 1800 м – от сняг. Ще духа умерен вятър от северозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 10, а на 2000 м ще е около 3 гр.

В сряда над планините времето ще бъде предимно облачно, но валежи не се очакват. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 13 гр., а на 2000 м ще е около 6 гр.

В четвъртък над западните и централни части на Стара планина времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 15 гр., а на 2000 м ще е около 8.

Дежурен синоптик: Димитър Александров

НИМХ Плевен

ХМО В. Търново