Тържествено връчват дипломите на медсестрите и акушерките от Випуск 2025 във В. Търново

С ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ДИПЛОМИРАНЕ НА АБСОЛВЕНТИТЕ филиалът на Варненския медицински университет във Велико Търново ще изпрати своите медицински сестри и акушерки от Випуск 2025 г.

Събитието ще се проведе на 3 октомври от 11:00 ч. в музея „Възраждане и Учредително събрание“.

„Тази година своето обучение финализират 21 медицински сестри и 8 акушерки. Средният успех е много добър 4,80, а отличник на випуска е Мелиса Осман“, сподели директорът на филиала доц. Весела Иванчева.

По традиция тържеството по дипломиране се превръща в голям празник и събира на едно място повечето ръководители на лечебни заведения и кметове в региона. Недостигът на млади специалисти по здравни грижи е сред дългогодишните проблеми в здравната система и поканите за работа към абсолвентите вече са обичайна практика.

Доц. Иванчева обобщи, че за периода от 2015 до 2025 г. в образователната структура са приети общо 383 студенти, а дипломиралите се са 217.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: авторката, архив