За поредна година връчиха наградите от лятната кампания „Ела в библиотеката с приятели“. Инициативата е на РБ „П. Р. Славейков“ и се провежда под патронажа на председателя на Общинския съвет Венцислав Спирдонов.

Деветото издание на инициативата се проведе от 3 юни до 15 септември. В този период стотици ученици от областта се включиха в кампанията, насърчаваща любовта към четенето и книгите.

Големите победители тази година са Амира Карагьозова в категория от 7 до 10 г., която прочете 36 книги, Елена Александрова в категория от 11 до 14 г. с 27 книги и Елица Атанасова в категория от 15 до 18 г., която е прочела 43 книги. Освен тях бяха връчени и специални отличия – за активно участие, за четящи семейства, за посланици на библиотеката и за най-малките приятели на книгите.

Специални поздравления към всички участници бяха подготвили председателят на Общинския съвет Венцислав Спирдонов, областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева, зам.-кметът Мариела Цонева, началникът на РУО Здравка Минчева, както и директори на дирекция „Образование“ – Пенка Игнатова, и „Култура“ – Нелина Църова, в Община Велико Търново. Специална награда връчи Пепина Манолова – създател на ателие „Арт нест”.

Областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева удостои с грамота Венцислав Спирдонов за изключителен принос и дългогодишна подкрепа в реализирането на лятната кампания „Ела в библиотеката с приятели“.

Церемонията по награждаването премина и с музикални изпълнения на Сема Адемова, ученичка в СУ „Емилиян Станев”, с ръководител Ирена Трайкова. Галина Ганцарова допълни програмата с музикални етюди на пиано.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: РНБ „П. Р. Славейков“