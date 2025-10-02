Заради прогнозата за дъжд в петък, допълнителни шатри ще посрещат гостите на Фестивала на горнооряховското гърне

Допълнителни навеси и шатри, които да посрещат гости на Фестивала на горнооряховското гърне се поставят в пространството край Летния театър и стадиона в Горна Оряховица.

В петък вечерта там започва второто издание на празника, който вече е защитен по Закона за марките и географските означения.

Прогнозите за Горна Оряховица сочат, че във вечерните часове в петък преваляванията ще спират, но все пак ще има и осигурени дъждобрани за посетителите в този ден. Гостуващата звезда в първата вечер е Симона Загорова, със специално подбран репертоар, а още в 18.00 ч. на 3 октомври (петък) програмата ще започне с изпълнения на Трио каба гайди.

Ето пълната програма за дните на Фестивала на горнооряховското гърне:

3 ОКТОМВРИ /ПЕТЪК/

18:00 ч. Трио каба гайди;

18:20 ч. „Вкусно” с ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Горна Оряховица; ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Димитровград, шеф Ленко Нинов от МЕТРО Академия и Ферма за аспержи, село Джулюница;

18:30 ч. Ана и Димитър Спасови – презентация на Антична кухня;

19:00 ч. Представителен духов оркестър – Габрово;

20:00 ч. Концерт на Симона Загорова

4 ОКТОМВРИ /СЪБОТА/

10:00 ч. Вокална група „Белканто“

при СУ “Вичо Грънчаров“;

10:40 ч. Фолклорна група „Звездица“ при СУ „Георги Измирлиев“;

11:00 ч. Официално откриване на II издание на Фестивал на горнооряховското гърне;

11:30 ч. „Фолклорна пъстреница” с участието на Фолклорен ансамбъл „Сидер войвода“ при НЧ „Напредък-1869“;

12:00 ч. „Хем да хапнем, хем да тропнем” с шеф Царина Йорданова и шеф Ивайло Иванов;

12:15 ч. Фолклорна програма с участието на Танцов фолклорен клуб „Балканика“ и Детски танцов фолклорен състав „Приключенци“ при НЧ „Напредък-1869“;

12:45 ч. Забавни кулинарни игри;

13:00 ч. Христо Димов – Лучето представя „Горнооряховско гърне“ по рецептите на „Изпарена бурия“ и на Иван Айнаджиев, и „Супа по касапски“;

13:15 ч. Димитър и Ана Спасови представят историята и различни техники на керамиката, кожарството и монетосеченето;

13:30 ч. Фолклорен ансамбъл „Хоп – троп“, гр. Велико Търново;

14:00 ч. Възстановка „По пътя на млякото с Балкан и децата на Горна Оряховица“;

15:30 ч. Възстановка и производство на мед от семейство Стамови;

16:00 ч. „Касапска супа по горнооряховски” – шеф Станимир Радичев;

16:15 ч. Детско-юношески танцов състав „Пъстреница” при НЧ „Христо Козлев – 1883”, гр. Долна Оряховица;

16:30 ч. Музикална школа „Елита“, гр. Велико Търново;

17:00 ч. Фолклорни състави при НЧ „Братя Грънчарови – 2002”, гр. Горна Оряховица;

18:00 ч. Tastynation Greece – ястия от Северна Гърция с харизмата на шеф Стилианос Дингас и вдъхновението на Александра Аграфиоти;

19:00 ч. Капански ансамбъл – Разград;

20:00 ч. Концерт на Софи Маринова.

5 ОКТОМВРИ /НЕДЕЛЯ/

10:00 ч. Детски танцов състав „Земляци” и Трио „Калатина“ при НЧ „Пробуда-1904“, гр. Горна Оряховица;

10:15 ч. Група за народно пеене „Димана” при НЧ „Съгласие – 1905”, село Писарево;

10:30 ч. Изпълнение на Владимир Иванов при НЧ „Звезда-1905”, село Правда;

10:45 ч. Детска певческа формация „Шарени мъниста” при НЧ „Заря – 1900”, село Стрелец;

11:00 ч. „Фолклорна трапеза“ с участието на читалища от Община Горна Оряховица;

11:30 ч. Вокална група „От До до Я“, гр. Велико Търново;

12:00 ч. Автентични вкусове и фолклор от Миргород и Арциз, Украйна;

13:30 ч. Трио „Доброславейчета“, село Добри дял;

13:45 ч. Севлиевски духов оркестър.

15:00 ч. Хоротека с Фолклорен танцов клуб „Плетеница“, гр. Велико Търново

15:30 ч. Поп и рок за Вас! С Алекс Карабоев

16:00 ч. Концерт на клас китара при НЧ „Напредък-1869“

17:00 ч. Концерт на Ива Давидова

ЗАКРИВАНЕ НА II ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛА НА ГОРНООРЯХОВСКОТО ГЪРНЕ