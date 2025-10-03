18-годишен покорява сладкарските върхове, готвил и в ресторант със звезда „Мишлен“

Аслан Ахмедов превръща шоколада в изкуство, но носи още много дарби от Бог

НА 18 ГОДИНИ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ МЛАДЕЖИТЕ ИЗОБЩО НЯМАТ ПРЕДСТАВА КАКВО ИСКАТ ДА ПРАВЯТ ЗАНАПРЕД В ЖИВОТА СИ. Не и Аслан Ахмедов, който е новата кулинарна надежда на Велико Търново и Сухиндол.

В старата столица полага основите на своята кариера, а в Града на виното е родният му дом. Само на 18, Аслан е новатор, шампион в сладкарството и олицетворение на амбиция и следване на мечтите.

Историята му с кухнята започва, когато е едва 13-годишен. Тогава се мести в болярския град, за да учи след 7-и клас. Първоначално виждал бъдещето си в ПЕГ „Проф д-р Асен Златаров“, но съдбата го подтикнала към план Б. Вдъхновен от кулинарията, която е широко застъпена в рода му, от страна на неговата майка, Аслан попада в ПГТ „Д-р Васил Берон“. Днес е 12-и клас в специалност, изучаваща управление в ресторантьорството.

Още преди да открие кулинарията, младежът имал разнородни интереси. Рисувал, пишел стихове и есета, играел в театрална група, занимавал се с фотография и 8 години тренирал народни танци.

„В един момент осъзнах, че мога да изразявам себе си и чрез сладкарство“, казва той.

И настина вече твори с финес, размах и вдъхновение. Първата му любов в кухнята е шоколадът. Твърди, че е труден и капризен продукт, който плаши мнозина. За Аслан обаче е предизвикателство.

Дебютното му кулинарно състезание е в Италия, когато е 9-и клас. Там заедно с училищния отбор представя емблематичен за страната десерт, но с български акцент. Прави панакота с ягоди, шампанско и пепел от рози. И така се връща с бронзов медал и първа доза инерция към нови върхове.

Само преди няколко седмици Ахмедов триумфира на състезание по иновативна торта „Гараш“ в Русе. Неговата версия за шоколадовата торта обра овациите и го направи шампион сред над 100 конкуренти.

„Запазих основата на рецептата, но надградих с мои идеи. Вдъхновение почерпих от учебниците, социалните мрежи и популярните шеф готвачи у нас. На място в Русе нямаше обособена зона, където да приготвим тортата, и я направих вкъщи. После със специална хладилна чанта я пренесох“, разказа той.

Победа му донесе гараш в монопорцион с блатове от белтък и 70% орехи и 30% пекан. Разчупил вкуса с кремю, което е комбинация между мус и крем. В приготвянето му вложил два вида белгийски шоколад.

„Традиционната гараш има заливка от шоколадова глазура, но аз реших да я направя под формата на черупка с огледален блясък. Добавих и мус от шоколад, бейлис и микрорастения – киселец“, сподели младежът.

Освен награди тогава той получи и предложение за работа от популярно заведение в Русе, но отказал.

Аслан не се задоволява само с училищната практика и междуучилищни състезания, а трупа опит в реална работна среда от 14-годишен. Първо работи в сладкарница, а по-късно влиза в един от най-елитните ресторанти във Велико Търново. Там остава 2 години. След като усвоил достатъчно знания, решил да се премести в друго известно заведение, където вече майстори сладки шедьоври от 7 месеца.

Една от големите му гордости е реализираният шанс да готви в ресторант със звезда „Мишлен“. Това се случило миналата година, когато по програма за обмен посетил Флоренция. Грабил с пълни шепи от екипа на престижното заведение и кулинарствал в продължение на 2 седмици. Приготвил различни ястия и разбира се, паста.

Скоро Аслан ще завърши училище и трябва да реши на къде ще продължи. Вече има предложения за следване в университети в Пловдив и Варна. Възнамерява да излезе и зад граница, за да усвои непознати за България техники и традиции в кухнята. Не изключва и участие в шоуто „Мастър шеф“.

Мечтата му е да има собствена сладкарница, в която създава произведения на изкуството от шоколад.

Галина ГЕОРГИЕВА