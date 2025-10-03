Бъдещи терапевти и рехабилитатори се обучаваха сред природата, правиха и сърдечен масаж

Учениците от XI и XII клас на специалност „Терапия и рехабилитация“ към ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“ участваха в обучение, проведено в извънучилищна среда, включващо теми, пряко свързани с професионалната дейност на бъдещите специалисти.

Денят им започна с туристически поход, който се счита за една от най-популярните и ефективни здравни практики. По време на пешеходния тур до Ксилифор те коментираха със своите учители нуждата от предварителна подготовка – набавяне на подходящо облекло, екипировка, информация за маршрута и времето, както и необходимостта от добър водач на групата.

Втория модул от обучението се проведе на открито, сред природата. Презентатори на мероприятието бяха изявени членове на Младежкия червен кръст. На принципа „връстници обучават връстници“ Мирена Петкова, Алекс Кондева и Георги Кършев умело представиха теоретично и показаха на практика как се извършват основни животоспасяващи дейности. В непринудена обстановка бъдещите терапевти бяха подкрепяни и насърчени да направят опит за непряк сърдечен масаж върху демонстрационни манекени. Постепенно притеснението отстъпи място на забавни моменти и удовлетворение от наученото.

След това заслужено дойде време за най-приятния модул – „Здравословно хранене“.

Учениците извадиха от раниците си предварително приготвената здравословна храна и обсъдиха темата за балансираното пълноценно хранене, осигуряващо всичко необходимо за организма. Учебният ден завърши с пешеходен преход обратно до гимназията, с много усмивки и добро настроение.

Обучението се организира в рамките на дейност 4.2. по проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ и със съдействието на Българския червен кръст.

Михаил МИХАЛЕВ