Любов без възраст! Гинка бяга при Върбан на 16, за да се обичат над шест десетилетия

Тя дава списък с продукти, той още ходи да пазарува с колелото

ПОНЯКОГА ЛЮБОВТА ЗАПОЧВА С БУНТАРСТВО. Така се случило при Гинка и Върбан Маринови от павликенското село Стамболово.

Когато била само на 16 години, тя избягала при него, а той я чакал с отворени обятия. Младият и напет момък бързо спечелил сърцето на любимата си и вече 61 години я обсипва с обич и й доказва, че на младини е взела правилното решение.

Съпрузите казват, че за успешния брак трябва да има много компромиси. Шегуват се, че друг важен компонент е семейните финанси да ги държи съпругата. Дори сега, когато и двамата гонят 80 години, продължават да изпълняват рутинните си задължения – Върбан ходи с колелото да пазарува хранителните продукти, които Гинка му е заръчала. Тя пък още гледа зеленчуци в градината, затваря зимнина и шета из къщата.

Гинка е от Ресен, където живеела и бабата на Върбан. Там се запознали и искрата бързо пламнала. Още преди да завърши училище, тя станала булка. Преместила се да живее в Стамболово заедно с избраника си и неговите родители. През 1964 г. вдигнали тежка сватба, а малко след това младоженецът заминал в казармата.

Младата невеста го чакала 2 години, а през това време свекърва й я научила да готви любимите блюда на Върбан. Успоредно с това завършила вечерно училище. След като той се уволнил, изпълнили и човешката си мисия – били благословени със син и дъщеря.

Върбан посвещава 34 години от живота си на железниците с работа като машинист. Да бъде в движение, станало съществена част от ежедневието му. В почивните дни пък ходел с колелото за риба, а когато годините натежали, вече го ползва за по-къси разстояния. Въпреки че има различни болежки и паднал няколко пъти, нищо не е в състояние да го откаже да върти педалите.

Гинка пък работила в местния свинекомплекс. Още преди изгрев-слънце тръгвала да се грижи за животните, но след края на смяната продължавала да се труди за уюта и комфорта вкъщи. Никога не изоставила и градината в двора, дори сега, когато краката започват да я предават. Всяка пролет сади, наесен прибира реколтата и пълни буркани за зимата.

„Не сме стояли скарани дълго време. Най-много половин час и после всичко лошо е забравено. Най-тежкият момент за нас беше, когато децата ни заминаха за чужбина. Раздялата беше трудна. Останахме сами. Преди няколко години летях със самолет до Малта, за да помагам в гледането на правнучето. Сега сме по-спокойни, защото семейството на дъщеря ми се върна в селото и е близо до нас“, споделя с трепет тя.

Маринови връщат лентата назад и са категорични, че по време на социализма животът бил по-лесен и уреден.

„Имаше работа за всички, а сега няма. Затова децата заминаха в чужбина“, твърди Върбан.

С Гинка преживели всички знакови моменти от новата история на България, а сега предстои и приемането на еврото. Не са особено въодушевени от смяната на валутата и казват, че след 1 януари ще пращат дъщеря им да пазарува вместо тях.

В очите на отрудените съпрузи няма сенки от горчивина, а само светлина от споделени години. Избягват да говорят за любовта с големи думи, а напомнят, че тя е в дребните жестове.

Днес мечтата им е проста и истинска. Искат да видят голямата си внучка омъжена. Надяват се тя също като тях да изгради здраво семейство и един ден да празнува златна сватба.

Върбан и Гинка преповторили брачните си клетви през 2014 г. на тържество, организирано от Община Павликени.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: авторката