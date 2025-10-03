29 дипломирани медсестри и акушерки дадоха обет в дома на Търновската Конституция

Медицинският филиал изпрати абсолвентите от Випуск 2025

СЕСТРИНСКА КЛЕТВА ПОЛОЖИХА 29 АБСОЛВЕНТИ ОТ ФИЛИАЛА НА ВАРНЕНСКИЯ МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Това се случи на тържествена церемония в музея „Възраждане и Учредително събрание“. Емоционалното събитие сложи край на обучението на младите хора и белеза важния прелом към официалното им вливане в редиците на призваните да лекуват и да се грижат за здравето на нацията.

Облечени в празнични тоги асболвентите прочетоха заедно обет за професионализъм и отдаденост към професията.

„Тържествено се заклевам да правя всичко по силите и знанията си, да се трудя честно, да влагам професионализъм за благоденствието на всички, поверени на грижите ми…“, бяха част от словата на новозавършилите медицински сестри иа акушерки.

В своето тържествено слово ректорът на Варненския медицински университет проф. д-р Димитър Райков изрази удовлетворение, че отново домът на Търновската Конституция е домакин на това значимо събитие от академичния календар на вуза.

„Прекрасно е, че създадохме традиция този празник да се провежда в дома на Търновската конституция, място, където е записана част от историята на Следосвобожденска България и място, на което вие ще дадете старт на своята любима професия. Поемате по пътя на своето професионално развитие, а филиалът се утвърди като важен образователен център в региона. Тук се подготвят високоспециализирани медицински сестри и акушерки. Над 200 млади хора сбъднаха мечтите си, тръгвайки по вашите професии, благодарение на качественото обучение и традициите, които създадохме и надграждаме заедно“, заяви проф. д-р Райков.

„Моменти като този ми вдъхват доверие в бъдещето на нашето здравеопазване и образователна система. Днес трудът и отдадеността ви се увенчават с признание. Нашата болница има привилегията да бъде база за вашето практическо обучение. Ние видяхме вашия стремеж да усвоявате знания, да изграждате умения и да носите в себе си онова човешко отношение, което е същността на медицинската професия“, привества асболветите д-р Даниел Илиев, изпълнителен директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“

„Надеждите ни към вас, уважаеми медицински сестри и акушерки, са изключително голями. Заедно ще продължим по този път в името на хората, здравето, сигурността, спокойствието и благосъстоянието на нашето общество. Имаме щастието да поздравим седми випуск на филиала и се надявам, че ще имаме възможността да се гордеем с още много успехи“, сподели Росица Димитрова, началник на общинския социален отдел.

Първа своята диплома получи Мелиса Осман.

Тя е първенец на Випуск 2025г. и с най-висок успех в специалността „Акушерка“. Заради постижението си бе поощрена с парична награда, плакет и грамота от вуза, приз от областния управител и отличие от Българската асоциация на специалистите по здравни грижи.

„Заставам пред вас с огромно вълнение и радост, защото в ръцете си не държа само диплома, а сбъдната мечта, постигната след безброй часове учене, дежурства, практики, сълзи, усмивки, труд и отдаденост. Днес е ден, който ще помним цял живот. След него официално поемаме по пътя на едни от най-благородните и хуманни професии“, заяви младата акушерка.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: авторката