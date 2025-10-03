Двама търновци сред най-добрите млади лидери на България

Двама млади таланти от Велико Търново влязоха в престижната класация „20 Under 20“, която отличава най-изявените млади лидери на България. Това са Давид Христов и Давид Петков – съоснователи на софтуерната компания Devids.

На 27 септември 2025 г. в зала „Панорама“ в София се проведе полуфиналът на инициативата, където бяха селектирани 60 полуфиналисти измежду над 500 номинирани млади хора.

Организатор на 20 Under 20 е Младежкият консултативен съвет към посолството на САЩ в България. Кампанията насърчава и отличава млади лидери с постижения в предприемачеството, науката, технологиите, социалното въздействие, изкуствата и спорта.

Давид Петков е студент във втори курс в Икономически университет – Варна, специалност „Информатика и компютърни науки“.

Сред неговите успехи са 10 национални награди от ИТ състезания; над 30 завършени проекта в областта на програмирането; ръководство на екип в проекта MealMaster (2024 г.); победител в Националния ИТ турнир „Джон Атанасов“.

Давид Христов е ученик в 12 „А“ клас в ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново. Въпреки младостта си вече има сериозни постижения. Той е сертифициран NET Back-End програмист, има златен медал от Секцията за студентски научни разработки на Българското математическо дружество и е двигател на стратегическото развитие на Devids.

И двамата млади лидери са възпитаници на Природоматематическа гимназия „Васил Друмев“ във Велико Търново, която традиционно подготвя едни от най-добрите млади ИТ специалисти в страната.

Именно там започват първите им успехи, а днес вече градят бизнес, който предлага иновативни софтуерни решения за компании в България и региона.

Двамата Давидовци са били в успешния отбор по ИТ на гимназията и докато Петков вече е студент, дванадесетокласникът Христов все още е част от отбора, макар за последна година.

Ана РАЙКОВСКА