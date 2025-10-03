И картофът ще бъде почетен с празник в Добри дял, ще има и фермерски пазар

На пъстър и изпълнен с вкусове и аромати, с български фолклор и театър празник канят добридялчани тази събота. Деветият Празник на картофа ще се проведе и тази година в местното читалище.

Забавният кулинарен конкурс от години се организира от кметството, местното читалище „П. Р. Славейков-1903” и клуба на пенсионера „Еделвайс” с финансовата подкрепа на Община Лясковец.

Началото е в 10 часа на 4 октомври, като в самия ден на място ще се приемат всякакви ястия, приготвени от картоф, в солени ястия; сладки ястия; атрактивна визия на ястие; най-много представени ястия; най-млад участник и най-възрастен участник. За всички тях ще има награди, ще бъде присъдена и Специална награда на кмета на селото.

Новото в Добри дял тази година е, че ще бъде поставено началото на първия фермерски пазар, в който организаторите отправят покана за участие към местни производители. Докато журито оценява кулинарните умения на включилите се в съревнованието, по традиция всички посетители на фестивала ще могат да се насладят на богата развлекателна програма с участието на Пламена Василева – научни експерименти с картофи, и с музикалните и танцови изпълнения състави от Добри дял, с. Руховци, с. Райновци и от Плевен.

В програмата ще се включат и актьорите от Драганово с театралната постановка „Онова нещо“ – етномистерия по Христо Бойчев, представена от трупата при НЧ „Съединение-1888“.

Ана РАЙКОВСКА