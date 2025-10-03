Избраха Мисис Баба и Мистър Дядо 2025 г. във Велико Търново

Конкурсът беше по повод Международния ден на възрастните хора

ЕЛКА ГАНЕВА СЕ ОКИЧИ С КОРОНАТА НА МИСИС БАБА, А МИТКО КЛИНКОВ СТАНА МИСТЪР ДЯДО 2025 г. във Велико Търново.

Конкурсът се състоя по повод Международния ден на възрастните хора и е традиционно събитие за общинския старчески дом „Венета Ботева“. То се проведе във временната база на социалното звено във Вонеща вода, където пенсионерите пребивават, докато тече големият ремонт на основната сграда в кв. „Бузлуджа“.

На второ място при дамите се класира Марийка Ванкова, а при мъжете – Тодор Дедев.

Техни подгласници станаха Милка Алуркова и Николай Паскалев.

Победителите бяха избрани след оспорвана конкуренция, а с приятната задача да журират се нагърбиха Милена Стефанова и Пламена Марчева – експерти от социалната дирекция на Общината.

Събитието премина с много песни, танци и скечове, а за доброто настроение на публиката се погрижи музикантът и певец Тодор Тодоров.

Празникът се организира от екипа на дома за стари хора, а потребителите бяха зарадвани и с домашно приготвена почерпка.

Международният ден на възрастните хора беше отбелязан и в други социални услуги в общината.

В Пчелище се състоя тържество за честването на успешната 20-годишна дейност на Клуб на пенсионера и инвалида „Надежда“. Голяма торта, музика и наздравици бяха част от събитието.

В Дневен център за стари хора в старата столица пък имаше празничната програма, изпълнена от децата от Ансамбъл „Търновче“ . Потребителите бяха изненадани и от малчуганите от Центъра за настаняване от семеен тип за деца на ул. „Симеон Велики“ № 3, които поднесоха на всички възрастни хора ръчно изработен подарък.

На територията на община Велико Търново функционират общо 35 клуба на пенсионера и инвалида, които също отбелязаха празника с много музика, танци, домашно приготвени вкуснотии и срещи с приятели.

Галина ГЕОРГИЕВА