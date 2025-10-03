Количеството дъжд в Еленския Балкан за 24 часа достигна месечната норма

Областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева свика Щаба за защита при бедствия заради усложнената метеорологична обстановка

Юлия Ликоманова-Мутафчиева-Областен управител на Област Велико Търново в петък свика на спешно заседание Щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия заради усложнената метеорологична обстановка в страната.

Явиха се представители на всички институции, които са членове на Щаба-ОДМВР, РД „ПБЗН“ , Спешна помощ, , РИОСВ, ОПУ, „Електроразпределение Север”, РОЦ, ВиК „Йовковци”, РЗИ, БЧК, „Пътна полиция“, РДГ, ХМО, ЖПО, ОДБХ, Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, експерти от Областна администрация.

Областният управител оповести, че по нейна заповед кметовете на общини извършват денонощно наблюдение на водоемите и на ситуацията по места. Те от своя страна периодично докладват на Областния управител за обстановката.

Представителите на институциите докладваха, че обстановката на територията на Великотърновска област е спокойна.

„Създадена е необходимата организация, в постоянна връзка сме с Районните управления. Сформирани са екипи, които извършват периодичен обход на критичните зони. Актуализирани са плановете за действия при бедствия и аварии“, заяви ст.комисар Димитър Машов, директор на ОД на МВР-Велико Търново.

Директорът на РД „ПБЗН“ ст.комисар Красимир Кръстев бе категоричен, че екипите са в готовност за действия при необходимост.

„Следим нивата на реките, дори и на сухите дерета, както и за евентуални свлачищни процеси. Предприети са всички необходими мерки и сме в постоянна връзка с общините“, посочи ст.комисар Красимир Кръстев.

Инж.Ангел Стоянов от ВиК „Йовковци“ информира, че в петък е регистриран 660 л/секунда приток. В следствие на валежите притокът компенсира разходът на вода от язовира.

„Метеорологичната ситуация е сложна като цяло за цялата страна, но не и за Великотърновска област. Нашите станции отчитат различно количество валежи в на отделни места в региона, които варират от 10 л/кв.м до 62 л/кв.м. за 24 часа. В Дунавския район валежите са 35-40 л/кв.м., станцията край с.Балван отчита 42 л/кв.м., Килифарево-43 л/кв.м. В региона не е регистриран снеговалеж. Нивата на реките също не будят тревога“, съобщи Петър Станков от Хидро-метеорологичната обсерватория.

Той допълни, че количествата валежи са неравномерно разпределени в страната като в Странджа са се излели 250 л/кв.м което е нормата за половин година, а в Еленския Балкан количеството дъжд е близко до месечната норма.

Главен инспектор Радостин Върбанов, началник на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Велико Търново информира, че на територията на областта през изминалото денонощие няма регистрирани пътно-транспортни произшествия. От „Електроразпределение Север“ уточниха, че няма населени места без ток.

Областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева посочи, че всички институции работят в синхрон и са в готовност да реагират при необходимост.