Малките мажоретки от ДГ „Ален мак“ покориха сцената на МДТ „Константин Кисимов“

С много усмивки, грация и искрящ детски ентусиазъм, мажоретният състав на ДГ „Ален мак“ – Велико Търново, дебютира на голямата сцена на МДТ „Константин Кисимов“.

Под ръководството на директора Йорданка Стайкова и главния учител Илонка Иванова, която е и ръководител на състава, малките мажоретки от четвъртите групи се превърнаха в истински откриватели на емоции.

Те имаха честта да дадат старт на международния конкурс за млади поп изпълнители „Сребърна Янтра“ и успяха да разтопят сърцата на публиката, която ги аплодира бурно и дълго. Едно специално признание беляза и първата им поява – обичаната българска певица Теди Кацарова стана кръстница на новосъздадения състав, носещ красивото име „Елеганс“.

Вдъхновени от вниманието и обичта, децата приеха новата си роля със самочувствие и гордост. Финалът на фестивала също не мина без тях – по покана на Теди Кацарова, малките грации се върнаха на сцената, за да танцуват по време на изпълнението на песента „Остани“, представена в дует на Теди и Дичо.

Вълнуващият миг се превърна в незабравимо преживяване, както за тях, така и за всички, които го споделиха. Дебютът на мажоретния състав „Елеганс“ е само началото на едно красиво пътешествие в света на музиката, танца и изкуството – пътешествие, което обещава още много усмивки, аплодисменти и успехи.

По информация на ДГ „Ален мак“