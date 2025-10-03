Министър Георги Георгиев : Министърът на правосъдието няма правомощия да се намесва в работата на Висшия съдебен съвет или на колегиите

В интерес на държавността е да има безспорна институционална рамка. Това заяви в петък във Велико Търново министърът на правосъдието Георги Георгиев.

Коментарът му бе по повод казуса с изтеклите правомощия на изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов.

Министър Георгиев допълни, че това става с правила и закони, които се спазват от всички, и най-вече от министъра на правосъдието, от представителите на съдебната власт и от българските депутати, били те и политици.

„Тълкуванията на правомощията на изпълняващия функцията главен прокурор, които е дал Висшият съдебен съвет (ВСС) в две свои разпореждания, подлежат на контрол и няма как министърът в рамките на неговите правомощия да се намеси при висящо такова производство“, обясни Георгиев.

Той обясни, че министърът на правосъдието няма правомощия да се намеси в работата на ВСС и на колегиите.

„Не са влезли в сила двете разпореждания на Върховния касационен съд, които подлежат на контрол. Пленумът на ВСС го свиквам на всеки две седмици. Нека да изчакаме решението на Съдийската колегия, защото идната седмица предстои такова. В това решение министърът на правосъдието Надежда Йорданова, Славов, Георгиев, Иванов и прочие не могат да се месят. Нека да изчакаме това решение, за да можем да направим преценка на ситуацията, съобразно всички факти“, подчерта Георги Георгиев.

„Дълготрайното и адекватно решение, такова каквото е предвидено, е разсичане на този Гордиев възел. Но именно колегите, които саботираха кворума и провалиха заседанието в парламента, когато предложихме откриване на процедура за избор на членове на Висшия съдебен съвет, сега ни критикуват защо няма избран нов“, коментира министър Георгиев.

По думите му, това е парадокс.

„Правителството на Република България си има правосъден министър. Съдебната система, която е независима и не е част от изпълнителната власт, си има свое правителство – ВСС. В него министърът на правосъдието няма дори право да гласува. Важно е да се намери изход от тази институионална ситуация, и начина по който тя е създадена, при ясно съблюдаване на закона“, изтъкна Георгиев.

На въпроса време ли е за нов ВСС, защото този е с изтекъл мандат, Георгиев отговори, че за да стане това, трябва да има политически консенсус, а такъв няма по основните въпроси.

Правосъдният министър беше в старата столица по повод откриването на нов офис на Регионален център за консултиране към Адвокатска колегия Велико Търново, предоставен за безвъзмездно ползване от Общината.

Церемонията на 3 октомври бе част от програмата, с която във Велико Търново се отбелязват 20 години от приемането на Закона за правна помощ в България и на Закона за защита от домашно насилие. На нея присъстваха Велислава Делчева-Омбудсман на Република България, кметът на Велико Търново Даниел Панов, Председателят на Общинския съвет в старата столица Венцислав Спирдонов, юриости. Зам.областният управител Иван Маринов уважи събитието и поднесе поздравителен адрес от името на Областния управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

„Преди няколко месеца, въпреки затрудненията в бюджета, успяхме да осигурим увеличение с над 50 % на безплатната адвокатска помощ в цялата страна, което влезе в сила от октомври. Чрез създаване на Регионални центрове, гражданите ще имат възможност за квалифицирана и своевременна адвокатска помощ“, обяви министър Георги Георгиев.

Той оповести, че за Великотърновска област тази година има спад на издадените ограничителни заповеди с 20 % като за миналата година са издадени 305 ограничителни заповеди при около 1500 сигнала за домашно насилие.

Веселина АНГЕЛОВА