Музеите преминаха на зимно работно време, в Царевец ще се влиза до 17.00 часа

Обектите от Регионалния исторически музей преминаха на зимно работно време. Промяната се случва всяка година в навечерието на зимния сезон.

Музей „Констанцалиева къща“, арбанашките църкви „Св. Архангели Михаил и Гавраил“, „Рождество Христово“ и „Св. Георги“, средновековните църкви в кв. „Асенов“ „Св. 40 мъченици“, „Св. Димитър Солунски“, „Св. Георги“, „Св. св. Петър и Павел“, “Св. Иван Рилски“, „Шишманова баня“ и къщата музей „Филип Тотю“ във Вонеща вода ще приемат посетители от 9,00 до 16,30 ч. и ще затварят в 17,00 ч.

Археологически резерват „Никополис ад Иструм“ ще приема посетители от 9,00 до 16,00 ч. и ще затваря в 17,00 ч. Музеите „Затвор“ и „Сарафкина къща“ ще приемат посетители от 9,30 до 17,00 ч. и ще затварят в 17,30 ч.

АМР „Царевец“, АМР „Трапезица“, Археологически музей, музей „Възраждане и Учредително събрание“ ще приемат посетители от 9,00 до 17,00 ч. и ще затварят в 18,00 ч. Музей „Патриаршеска църква „Св. Възнесение Господне“ ще приема посетители от 9,15 до 17,30 ч.

Мултимедийният посетителски център „Царевград Търнов“, известен и като Музей на силиконовите фигури, ще приема посетители от 9,30 до 17,00 ч. и ще затваря в 18,00 ч.

Касите преустановяват продажбата на билети 30 мин., а за АМР „Царевец“, АМР „Трапезица“, Археологически музей, музей „Възраждане и Учредително събрание“, Археологически резерват „Никополис ад Иструм“ и ММПЦ „Царевград Търнов“ – 1 час преди края на обявеното работно време.

Михаил МИХАЛЕВ