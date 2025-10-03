Горещи новиниОбщество

Големи намаления за малки обяви през октомври!

БОРБА БГ 3 четения 0 Comments

 През октомври във вестник „Борба“ и на сайта borbabg.com!

 Цена: 0.30 лв. на дума без ДДС.

Големите възможности започват с една малка обява! Дай тласък на своята продажба, услуга или предложение още днес!

 Възползвай се  от специалните ни отстъпки:

  • Над 10 публикации10% отстъпка

  • Над 20 публикации20% отстъпка

  • Над 50 публикации25% отстъпка

  • Над 100 публикации30% отстъпка

Обявите приемаме в офиса ни във Велико Търново /бул. „България“ №2, ет.3/ или на имейл borbavt@vali.bg!

Следете актуалните обяви тук!

ОБЯВИ ПРОДАВА, КУПУВА, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА, ЗАПОЗНАНСТВА, ОБУЧЕНИЕ, ПРЕВОДИ, ВЕЧЕН ЖИВОТ И ДР.

Вижте още

Първото по рода си изложение на сувенири и подаръци за всеки повод организират във Велико Търново

Ана Райковска 3494 четения 0

Американски шампиони по борба загубиха на волейбол от деветокласници в Езикова гимназия

Стилян Найденов 451 четения 0

Мъж с маска вилнял в аптека в Горна Оряховица, подпалил документи за прикриване, но го спипали

БОРБА БГ 1358 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *