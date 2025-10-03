Нов шеф пое търновската неврология! В отделението работят шестима специалисти и две специализантки

Д-Р АНГЕЛ АНГЕЛОВ Е НОВИЯТ НАЧАЛНИК НА НЕВРОЛОГИЧНОТО ОТДЕЛЕНИЕ В МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“.

Медикът застава начело на структурата, след като дългогодишният ръководител д-р Евгени Недялков излезе в пенсия и заслужена почивка. Звеното се поема и от нова старша медицинска сестра. Това е Мария Петрова, която освен в самото отделение има стаж и като старша медицинска сестра на педиатрията.

Д-р Ангелов влезе в редиците на търновската болница през 2024 г. след десетилетия в Германия. Благодарение на него, в МОБАЛ бяха утвърдени някои от най-съвременните методи за диагностика и лечение на неврологични заболявания.

В звеното вече се прилага като рутинна терапия тромболитично лечение на исхемичен мозъчен инсулт. С тази манипулация почти напълно се елиминира риска от трайни увреждания за пациентите.

С нов електроенцелограф пък се извършва диагностика и терапия на епилепсия.

Според д-р Ангелов една от областите, в които има още какво да се направи, е скринингът и лечението на деменцията.

Старшата медицинска сестра Мария Петрова има 24 години опит в болницата. Започва работа в Неврологичното отделение още от училищната скамейка и в продължение на 10 години трупа опит там. След това 9 години е старша медицинска сестра в педиатрията, а през последните 3 години се е трудила в училищното здравеопазване.

Амбицията на новия ръководен екип е да подобри качеството на лечението и диагностиката на неврологичните заболявания, отношението към пациентите и техните индивидуални нужди, както и привличането на млади специалисти в отделението.

В момента в отделението работят шестима специалисти – д-р Ангел Ангелов, д-р Любомир Иванов, д-р Галина Събева, д-р Цветанка Манева, д-р Николина Старирадева и д-р Виктория Янева. В звеното специализират също две млади лекарки – д-р Ивелина Ангелова и д-р Ралица Литерланд.

Галина ГЕОРГИЕВА