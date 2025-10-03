сметоизвозващ камион
ОбществоСухиндол

Община Сухиндол се сдоби с още един сметоизвозващ камион за 163 000 лв.

БОРБА БГ

Община Сухиндол се сдоби с трети сметоизвозващ камион, чрез който ще се подобри събирането на битови отпадъци в града и населените места.

Специализираната машина е с марка „Скания“ и струва 163 000 лв. с ДДС. Камионът е рециклиран и на практика изглежда като нов. Съобразен е с нуждите на общината и изпразването на контейнери, тип „Бобър“.

сметоизвозващ камион

Община Сухиндол не ползва външни фирми за сметоизвозването на битовите отпадъци, а сама извършва тази дейност. Това става чрез общинско предприятие „Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности“, което отговаря за редица дейности, сред които са поддръжка и ремонт на общинската инфраструктура, сграден фонд, улици и съоръжения, пътна маркировка, строително-ремонтни дейности, събиране на битови, строителни отпадъци и транспортирането им до депа и инсталацията за сепариране на твърди битови отпадъци.

Предприятието е с вменени функции за съдействие при зимно поддържане на територията на общината, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, включително поддържане на зелените и цветните площи.

Преди няколко години започна и подмяна на голяма част от старите съдове за смет с нови.

Михаил МИХАЛЕВ

