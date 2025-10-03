Омбудсманът във В. Търново: “Плащайте с банкови карти след въвеждане на еврото“

Велислава Делчева пое ангажимент контрол по спазване на еконормите от „Кроношпан“

„ИМА РИСК ОТ ИЗМАМИ ПРИ ВРЪЩАНЕ НА РЕСТО В ЕВРОТО“, заяви омбудсманът Велислава Делчева на брифинг във Велико Търново.

Тя посети старата столица по повод приемна за гражданите и като част от информационна кампания сред населението за предстоящите промени у нас след приемането на новата валута. Заедно с директора на ТД на НОИ Велико Търново Петя Йорданова уведомиха присъстващите за опасностите и потенциалните проблеми след като българския лев остане в историята.

„Препоръчахме на хората да изпозлват предимно банкови карти и да направят всичко възможно да плащат в евро. Раздадохме информационни материали, които ни предоставиха от БНБ и министерство на финансите“, заяви Делчева.

Омбудсманът сподели, че първият проблем, който гражданите представили на вниманието й, е свръзан с предприятието „Кроношпан“.

„При мен дойдоха представители на неправителствени организации и граждани, които се вълнуват от този казус. В институцията омбудсман има такъв сигнал още от 2022г. и предишният омбудсман също е работил в тази посока. Поехме като ангажимент няколко неща. В момента е отворена възможност да се измени комплексното разрешително на този завод и ще следим как това ще се случи, за да се намалят вредните емисии“, заяви тя.

Увери, че ще отправи препоръка при разглеждането на комплексното разрешително да бъде направено обществено обсъждане с гражданите на Велико Търново.

„Това не е задължително по закон, но много би успокоило хората, когато получат допълнителна информация какво точно се случва. Ще поискам от министерво на околната среда, РИОСВ и РЗИ да се оповести информация и данни за завода, които трябва да са общодостъпни, но не са“, посочи Делчева.

Допълни, че за съдействие към нея в рамките на приемната са се обърнали две майки на деца с редки заболявания, за които поела ангажимент да говори със здравния министър. Ще настоява тези болести да бъдат вписани в Националния регистър за редки заболявания и семействата на децата да се възползват от всички ползи, които дава държавата.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: авторката