Правят ателие за създаване на сетивен театър с представление и истории от Стария град

Авторското ателие за сетивен и контекстуален театър „Картография на свободата“ на Inner Theater Company завършва годишното си турне с последна творческа спирка в старата част на Велико Търново от 8 до 11 октомври.

Всички местни артисти и любители на изкуствата над 16 г. са добре дошли да се включат в авторско ателие за създаване на представление, посветено на истории на места в Стария град. То ще бъде водено от Габриела Петрова и Ана Вълчева – артистки, добили уменията си от създателите на методологията на сетивния театър Енрике Варгас и Юън Бриок.

В последния ден участниците в ателието ще представят създаденото представление с основен сценарист самият град и ще потопят гости, които се явяват фактически съучастници в него, из различни неизвестни места.

Записването и участието са безплатни и стават чрез попълване на онлайн формуляр.