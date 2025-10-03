Проливните дъждове взеха жертва

Мъж е загинал при потопа край Несебър. Това потвърди кметът на града Николай Димитров.

Жертвата е починала от удавяне вследствие на силна приливна вълна, заляла ваканционен комплекс, който се намирал между „Слънчев бряг“ и Свети Влас.

Три жени, които са се намирали в комплекса, са били спасени минути преди стихията.

Мъжът се е намирал в апартамент на първия етаж, когато приливната вълна е заляла хотела.

По-късно и премиерът Росен Желязков ще пристигне в Несебър.

Източник: Дарикнюз