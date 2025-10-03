Земляческа среща във Въглевци събира потомци от страната

Дни преди Петковден китното балканско село Въглевци отново ще се оживи. Кметското наместничество, в което влизат и още 11 села, организира голям празник за традиционния сбор с курбан и фолклорна програма.

Той е свързан с храмовия празник на местната църква „Св. Параскева“, паметник на културата, когато кърската работа е на приключване и е време за отдих и веселие. Но тъй като Петковден се пада в делник, сборът е изместен по-рано, в събота, 11 октомври. Самият храм е забележителен и с уникална архитектура. Построен е със султански ферман от 1860 г. и осветен на следващата от гръцки владика. Към нея е имало и килийно училище, първото в Балкана, строено още през XVII век. То е съборено през 90-те години с цел пълна реставрация, но сега от него няма и помен.

Агнето за курбана е осигурено от управника на Въглевци Илия Илиев и спонсори, а веселбата ще е на мегдана на 11 октомври от 10,30 ч., със света литургия, която ще отслужи отец Йоан. След нея от 11,30 ч. за доброто настроение ще се погрижи гайдарският състав от Велико Търново „Боляри“ с художествен ръководител Антон Стойчев, както и формация „Фолк стил“. Като се освети и раздаде курбанът, след 13 ч. ще пее Вероника с оркестъра си. И тъй като не може без скара, кетъринг от „Фестивали и панаири“ ще се погрижи всички да са сити.

Сборът е и повод да се съберат жители и техните потомци, отдавна напуснали селото. „Нашите хора са се изселили предимно в Казанлък, Стара Загора, Велико Търново и Бургас в търсене на препитание. Идват си на сбора, почистват и гробовете на близките си. Хубава и трогателна земляческа среща се получава“, сподели кметският наместник Илия Илиев. Последният голям празник бил през 1989 г., след което традицията прекъсва за дълго време. Възстановена е преди 12 години.

Гордост за селото е първата и най-посещавана от българи и чужденци от цял свят Къща за кошерен въздух на биопчеларите Братанови.

11 октомври ще бъде и Ден на отворените врати. „Ще разведем посетителите, ще ги запознаем с живота и действията на пчелите. Ще могат да дегустират и от нашите пчелни продукти. Надявам се дотогава да пристигне и новата ни машина, която отчита какво се диша от кошера. Друга такава в България няма и аз съм много горда“, каза за „Борба“ Иванка Братанова.

Въглевци ще посрещне гостите и чедата си, пръснати из страната, с обновена чешма и освежена фасада на кметството, в което се помещава и пощата.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. архив „Борба“, авторката