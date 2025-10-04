Двупластова картофена торта и бонбони впечатлиха журито на Деветия празник на картофа в Добри дял

За девети пореден път в Добри дял майстори кулинари показаха истински творения с главен герой картофа. Есенният празник бе организиран от НЧ „П. Р. Славейков – 1903“ – Добри дял, заедно с Кметството и Клуба на пенсионера „Еделвайс“, с подкрепата на Община Лясковец. Събитието събра кулинари, самодейци и гости от с. Родина, Велико Търново, Лясковец, с. Мерданя, с. Руховци, с. Джулюница, Стражица, с. Козаревец и от селото домакин.

Общо 64 картофени ястия впечатлиха журито с председател Борислав Банов и членове Катя Райкова и Асен Асенов.

Празникът откри кметът Стоян Стоянов, а приветствия отправиха кметът на общината Васил Христов, както и официалните гости г-н Добрев и г-жа Жилиева.

Журито присъди 3 награди в категория „Най-вкусно солено ястие с картофи”. Първото място беза Веселина Събева представила „Двупластова картофена торта”, а нейни подгласници са Виолета Куруджикова с „Пататник по родопски” и НЧ „Напредък – 1912“, с. Родина. Групата от читалището бе приготвило „Картофени рулца с плънка от кайма и руска салата”. В категория „Най-вкусно сладко картофено изкушение” две от наградите бяха спечелени с картофени бонбони. Победителите са Веселина Събева – с бонбони от оранжев и лилав картоф – батат; Габриела Георгиева – картофени бонбони „Рафаело“ и Николета Георгиева, представила картофени браунита.

Награди имаше и за най-атрактивна визия и с право, защото кулинарите наистина бяха развихрили въобръжението си. Отличените са Иванка Маринова за плато „Картофена фауна“ с картофени пиленце, патенце, гъсеница, костенурка и таралеж; НЧ „Развитие – 1914“, с. Руховци за „Розички от картофи”. Третото място бе за НЧ „Пробуждане – 1896“, с. Джулюница, за „Картофено таралежче”.

С най-много ястия се представи НЧ „Развитие – 1914“, с. Руховци – 13 на брой.

Най-млад участник бе 6-годишната Крисия Георгиева от Добри дял, а най-възрастен участник – Графица Недялкова, на 84 години, от с. Руховци.

Специална награда на кмета отнесоха представителите на НУ „Цани Гинчев“ – Лясковец за „Веселият Картофчо“.

Докато журито оценяваше вкусните гозби, на сцената се изявиха трио „Доброславейчета“, Алебна Христова, танцов състав „Руховска китка“ и певческа група „Златен славей“ от с. Руховци, а Пламена Василева демонстрира на публиката научни експерименти с картофи.

Всички участници получиха картичка с медал за спомен, а празникът премина с много усмивки, танци и добро настроение.

Тази година бе поставено началото и на Фермерски пазар, където местни производители представиха мед, тикви и други екологични продукти – чудесно допълнение към кулинарния форум, който организаторите се надяват да се утвърди и разрасне напред в годините. Те благодариха от сърце на всички участници, гости и доброволци, които направиха Деветия Празник на картофа толкова вкусен, пъстър и вдъхновяващ.

Празникът продължи в читалищния салон с театралната постановка „Онова нещо“ по Христо Бойчев, продукция на Георги Василев и Пенка Кабакчиева, с актьорите от НЧ „Съединение – 1888“ – с. Драганово.

Всички участници от сега са поканени на юбилейното десето издание на любимия празник на Добри дял.

Ана Райковска