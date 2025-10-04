Колкото влиза, толкова и излиза: и дъждовете не успяха да напълнят язовир „Йовковци“

Обилните дъждове през последните дни помогнаха за повишаване нивото на реките, но не и на язовир „Йовковци”. Ползата за водоема бе, че поне в петък, 3 октомври, когато валя почти непрекъснато, дъждът успя да компенсира средноденонощния разход. Или, колкото влиза, толкова и излиза.

На този ден според бюлетина на МОСВ полезният обем на язовира е дори под 52 % и е 51,55%, колкото е бил и предния ден.

В „търсене” на водата все повече гласове се надигат срещу безразборната сеч на горите в Балкана, особено в Еленско. Наказани все още няма, но резултатът вече е видим за всички. Нивото на язовира се вдига само при валежи, които за съжаление са все по-голяма рядкост.

Ана Райковска

Сн. Илиян Илиев