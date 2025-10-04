БФС отличи детско-юношеската школа на „Етър ВТ“

„Етър ВТ“ бе определен от БФС като един от трите клуба във Втора лига с най-добра работа в детско-юношеските школи!

Във връзка с програмата за развитие и подпомагане на школите във Втора лига с 800 000 лева годишно от MrBit, Българският футболен съюз иска да наложи правила за начина на работа и тренировки, методика на подготовка, като клубовете ще получават финансиране на база изпълнението на критериите. В Националната футболна база в Бояна бяха събрани представители на всички втородизизионни клубове, като от „Етър ВТ“ на срещата бяха директорът на ДЮШ Стефан Ангелов и методистът Марин Стефанов.

Координаторът на БФС и главен методист на Детско-юношеския футбол Пламен Михов разясни критериите и обяви, че след досегашния мониторинг три клуба са му направили много добро впечатление и в тях реално се работи по изискваните правила – това са „Етър ВТ“ (В. Търново), „Хебър“ (Пазарджик) и „Марек“ (Дупница).

На този етап всички клубове от Втора лига получават еднаква субсидия от БФС за школите, но на базата на направения мониторинг от следващата година това ще се промени.

Пламен Михов представи на отборите и план-периодизация за развитието на талантите им във възрастите от 6 до 19-годишна възраст. Процесът обаче ще се контролира от централата.