Дубълът на „виолетовите“ показа как се побеждава “Бдин 1923“ /Видин/

Вторият отбор на „Етър ВТ“ взе заслужена победа с 2:0 над „Бдин 1923“ (Видин) в седмия кръг на Северозападната Трета лига. „Виолетовите“ изковаха успеха си още преди почивката, когато паднаха и двата гола.

Капитанът Костадин Белалиев откри резултата в самото начало на мача, като прати топката в мрежата за 1:0. И двата отбора имаха шансове, но мачът се реши в 36-ата минута, когато след атака, започната от Траян Димитров последва центриране отдясно на Калоян Ненчев пред вратата, където Християн Цветков технично насочи топката – 2:0.

Етърци делят 3-4 място с „Ком“ (Берковица) с по 14 точки, а в следващия кръг им предстои интересно гостуване на втория – „Академик“ (Свищов), който още няма изгубена точка.

„Бдин 1923“ пък приема в неделя от 15 ч. и първия отбор на „Етър ВТ“, но в турнира за Купата на България.

„Етър ВТ2“: Радослав Рашков, Антони Ангелов, Стефан Йорданов, Марин Пендов, Траян Димитров, Кристиян Кънчев, Костадин Белалиев, Калоян Ненчев, Тонислав Донков, Християн Цветков, Александър Литаров.