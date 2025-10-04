Един загинал и двама ранени при катастрофа край Миндя

Млад мъж от горнооряховското село Драганово е загинал при катастрофа.

Произшествието е станало на 3 октомври около 21:00 ч. на разклона за село Миндя. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 24-годишен от село Драганово, движещ се от Елена към Лясковец, е напуснал пътното платно и се е ударил в крайпътно дърво.

На място е загинал водачът, други двама пътници са с леки наранявания и след преглед са освободени за домашно лечение. Взети са им кръвни проби за химичен анализ.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.

Веселина АНГЕЛОВА