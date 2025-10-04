Магарицата Белослава докара шеф готвачите Ивайло Иванов и Царина Царева, сготвили над 300 порции телешки жили

Празникът на горнооряховското гърне събра малки и големи за втора поредна година

МАЛКИ И ГОЛЕМИ СЕ СЪБРАХА ЗА ПРАЗНИКА НА ГОРНООРЯХОВСКОТО ГЪРНЕ, КОЙТО СЕ ПРОВЕЖДА ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА В ЖЕЛЕЗНИЧАРСКИЯ ГРАД. Вкусните телешки жили и този път привлякоха стотици жители и гости на града.

В очакване на деликатеса много хора извиха опашка пред щанда, където поетапно докараха тави и гърнета, приготвени от шеф готвачите Ивайло Иванов и Царина Царева. Двамата пристигнаха по атрактивен начин, качени върху каручка. Тя беше теглена от магарицата Белослава. Животното се превърна в истинска атракция за децата, които освен с именитите готвачи, се снимаха и с дългоухата си приятелка.

А ТЕЛЕШКИТЕ ЖИЛИ В ГЪРНЕ НАИСТИНА СИ ЗАСЛУЖАВАХА ЧАКАНЕТО. Отзивите от хората бяха положителни, а дългогодишни майстори ги оцениха като добре сварени, идеално подправени и приготвени с много любов.

„За нас е чест отново да сме тук на втория Празник на горнооряховското гърне. С Ивайло пишем история на този фестивал, щастливи сме, че сме тук с вас, да го жилите и да ги хапвате. Забавлявайте се, защото сме вложили много любов и труд в приготвянето на тези жили, вложили сме много часове, много аромати и просто сме щастливи да сме с вас“, сподели пред всички Царина Царева. А шеф Ивайло Иванов обясни, че рецептата е тайна, защото кухнята е най-интимното място в една къща.

СТОТИЦИ СЕ НАРЕДИХА ДА ОПИТАТ ГОРНООРЯХОВСКИЯ ДЕЛИКАТЕС, КОЙТО БЕШЕ РАЗСИПВАН В КУПИЧКИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВЪРВЕШЕ С ФИЛИЙКА ХЛЯБ ЗА ТОПЕНЕ ВЪВ ВКУСНИЯ СОС.

Празникът беше официално открит от зам.-кметът на Горна Оряховица Петя Иванова. С нея на сцената се качиха председателят на Горнооряховския общински съвет Огнян Стоянов, зам.-кметът Даниел Божанков, секретарят на Общината Габриела Шилкова, гости от Гърция и побратимените украински градове Миргород и Арциз, където 70% от населението е с български корени. Сред гостите на фестивала е и световна кулинарна звезда Стилианос Дингас от Гърция, носител на звезда „Мишлен“.

„Горнооряховското гърне е втора емблема на нашия град. Първата е горнооряховският суджук. Приветстваме гостите от слънчева Гърция, от побратимените ни градове, които ще пренесат този шедьовър и в техните земи“, обърна се към всички Петя Иванова.

С поздрав към присъстващите се обърна и Александър Гурджи от Миргород. Той изрази радостта си, че двата града имат дългогодишни партньорски отношения и сподели, че представители от Миргород ще приготвят прочутия борш за гостите на празника.

ЗА НАСТРОЕНИЕТО НА ВСИЧКИ СЕ ПОГРИЖИХА МЕСТНИ САМОДЕЙНИ СЪСТАВИ И ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „СИДЕР ВОЙВОДА“. Посетителите успяха да се насладят и на различни занаятчийски работилници, където се приготвяха здравословни храни. А майстор-занаятчии демонстрираха как се прави сапун и как се кове нажежено желязо.

В знак на съпричастност към трагедията, сполетяла източните райони на страната, кметът Николай Рашков отмени вечерните концерти, предвидени в програмата за Фестивала на горнооряховското гърне.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: Авторът