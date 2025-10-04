Над 150 юристи участваха в Конференция, посветена на 20 години от приемането на Законите за правна помощ и за защита от домашно насилие

Над 150 юристи от цялата страна участваха в Конференция, посветена на 20 години от приемането на Закона за правна помощ в България и на Закона за защита от домашно насилие. Инициативата бе под патронажа на правосъдния министър и се реализира с подкрепата на Община Велико Търново и се състоя в Музей „Възраждане и Учредително събрание“.

На събитието присъстваха представители на неправителствени организации и социални услуги в подкрепа на хората от уязвими групи.

Сред официалните лица бяха омбудсмана на Република България Велислава Делчева, Ивайло Дерменджиев-председател на Висшия адвокатски съвет, Областният управител на област Велико Търново Юлия Ликоманова Мутафчиева, Елка Божова-председател на Комисията за защита от дискриминация, заместник-министърът на правосъдието Михаела Мечкунова, представителят на УНИЦЕФ за България Кристина де Бройн и др.

„В тази зала е приет първият български закон – Търновската конституция, който нарежда страната ни сред държавите, които показват смисъла на демокрацията преди толкова много години. След 146 години все по-силно работим за това всеки български гражданин да има своето изконно право на достоен живот“, посочи в словото си кметът Даниел Панов.

Председателят на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев подчерта, че министър Георги Георгиев е подписал от името на българската държава европейската конвенция за защита на адвокатската професия. Той заяви, че правната помощ е в основата на създаването на адвокатската професия.

„Днес държавата е поела ангажимент за правната помощ. В България, сравнено с много държави в Европа, правната помощ е на много високо ниво, посочи той. Фактът, че съществува Национално бюро за правна помощ, което е разпоредител на държавните средства и трансмисията между адвокатите, гражданите и държавата, е гаранция за бързината и услугата. Правната помощ дава предимство на младите адвокати да се реализират в професията“, заяви адвокат Дерменджиев.

Председателят на Националното бюро за правна помощ представи доклад за 20-годишното развитие на институцията. Бяха връчени грамоти и плакети на заслужили юристи, служители и институции с принос в развитието на правната помощ. На Кръгла маса бе разисквано бъдещето на правната помощ в България и необходими нормативни промени за нейното развитие.

В Регионалния център за консултиране, който бе открит на 3 октомври в старата столица, адвокати предоставят безплатна правна помощ на физически лица от уязвими социални групи, в т.ч на пострадали от домашно или сексуално насилие, или от трафик на хора във Великотърновска област, под формата на правни съвети и консултации.

